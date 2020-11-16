بلجيكا تحسم موقعة إنجلترا في دوري الأمم الأوروبية

هولندا ترسل البوسنة للقسم الثاني

العواصم ـ وكالات:

تغلب المنتخب البلجيكي على ضيفه الإنجليزي 2-0، في المباراة التي أقيمت مساء اول أمس، وسجل ثنائية بلجيكا يوري تيليمانز في الدقيقة (10) ودريس ميرتينز (24).

وبتلك النتيجة عززت بلجيكا من صدارتها للمجموعة بعدما رفعت رصيدها إلى 12 نقطة، في حين تجمد رصيد إنجلترا عند 7 نقاط في المركز الثالث لتفقد حظوظها في التأهل للدور المقبل.

من جانبه، قال جاريث ساوثجيت مدرب إنجلترا إن جوردان هندرسون خرج بين الشوطين خلال مواجهة بلجيكا، بسبب إصابة في الساق، لتحوم المزيد من الشكول حول جاهزية لمشاركة اللاعب مع ليفربول المبتلى بالإصابات الأسبوع المقبل. وشارك هاري وينكس بدلا من هندرسون مع بداية الشوط الثاني، خلال مباراة انتهت بخسارة إنجلترا 2-صفر في دوري الأمم الأوروبية يوم الأحد، لتنتهي آمال الفريق في بلوغ نهائيات المسابقة.وقال ساوثجيت للصحفيين «عانى جوردان من إصابة بين الشوطين وشعر أنه لا يستطيع الاستمرار»، كما أضاف أنه غير متأكد إن كان اللاعب يعاني من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.وأكد ساوثجيت أن قائد ليفربول سيخضع إلى فحوص لتحديد حالته. ويعاني ليفربول بالفعل من غياب مجموعة من اللاعبين الأساسيين، إذ يغيب المدافعان فيرجيل فان دايك وجو جوميز طويلا بعد الخضوع لجراحتين، بينما خرج ترينت ألكسندر-أرنولد من تشكيلة المنتخب الإنجليزي بسبب المعاناة من إصابة. وازدادت متاعب ليفربول بعدما ثارت شكوك حول حالة آندي روبرتسون بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية، في حين يتعافى ثنائي الوسط تياجو ألكانتارا وأليكس أوكسليد-تشامبرلين من إصابتين في الركبة. ويبدو محمد صلاح مرشحا للغياب عن مواجهة ليستر سيتي الأسبوع المقبل في ظل الخضوع للعزل في مصر بعدما أصيب بكوفيد-19.وقال ساوثجيت إن رحيم سترلينج لاعب مانشستر سيتي سيغيب عن المباراة الأخيرة في المجموعة أمام أيرلندا بسبب إصابة في الساق لكنه سيكون جاهزا للعب مع ناديه الأسبوع المقبل.وأكد مدرب إنجلترا البالغ عمره 50 عاما أنه أصيب بفيروس كورونا الشهر الماضي.وقال «تعرضت للإصابة بالفيروس لكني كنت محظوظا، لم يكن خطيرا كما هو حال الكثيرين في بلادنا. لم يكن الأمر جيدا لكني أصبحت الآن على ما يرام».

إلى ذلك، هبط منتخب البوسنة والهرسك رسميا إلى دوري القسم الثاني ببطولة دوري أمم أوروبا، عقب خسارته أمام ضميفه المنتخب الهولندي 1 / 3 ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وأنهى المنتخب الهولندي الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين سجلهما جيورجينيو فاينالدوم في الدقيقتين السادسة و13.وفي الشوط الثاني سجل ممفيس ديباي الهدف الثالث للمنتخب الهولندي في الدقيقة 56.وأحرز إسماعيل بريفلجاك للمنتخب البوسني في الدقيقة 63.

ورفع المنتخب الهولندي رصيده إلى 8 نقاط في صدارة الترتيب، مؤقتا، وتوقف رصيد المنتخب البوسني عند نقطتين في المركز الرابع ليهبط رسميا إلى دوري القسم الثاني، بغض النظر عن نتائج مباريات الجولة الأخيرة.

وفي مباراة أخرى، أنعش منتخب النمسا آماله في تصدر المجموعة الأولى، وذلك عقب فوزه المثير (2/1) على ضيفه أيرلندا الشمالية، وارتفع رصيد النمسا إلى 12 نقطة في الصدارة، بفارق ثلاث نقاط أمام أقرب ملاحقيها، النرويج، بينما تجمدت أيرلندا الشمالية بنقطة وحيدة في المركز الأخير.وفي العاصمة النمساوية فيينا، تقدم جوش ماجنيس لأيرلندا الشمالية، في الدقيقة 75.لكن المنتخب النمساوي رد بهدفين، عن طريق لويس شاوب وأدريان جربيتشه، في الدقيقتين 81 و87.

وأُلغي لقاء النرويج الذي كان مقررا اليوم مع رومانيا، صاحبة المركز الثالث بأربع نقاط، بسبب عدم سماح السلطات الصحية النرويجية لمنتخب بلادها بالسفر، بعد اختبار إيجابي لفيروس كورونا.واتخذت السلطات إجراءاتها، بعدما ثبتت إصابة اللاعب عمر العبدلاوي، لاعب المنتخب النرويجي، بفيروس كورونا المستجد.وأمرت السلطات الفريق بأكمله بالخضوع لحجر صحي، لمدة 10 أيام، وفقا للقواعد المحلية، رغم احتجاجات الاتحاد النرويجي لكرة القدم واللاعبين.

ولم يتخذ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، أي قرار بشأن نتيجة المباراة حتى الآن.ويلتقي في الجولة الأخيرة، منتخب النمسا مع ضيفه النرويج، وما زالت الشكوك تحوم بقوة، حول إقامة هذه المباراة في موعدها، يوم غد الأربعاء ، في حين تلعب أيرلندا الشمالية مع ضيفتها رومانيا.