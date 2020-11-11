الشراهة العاطفية خطرة جدا وتفضي الى البدانة المرضية والاضطراب

احلام يوسف

عدد ليس قليل من الاشخاص البدينين عندما يتحدثون عن انفسهم يخبرونك انهم يعيشون حياة قلقة يملؤها الحزن والالم وبأنهم لا يجدون وسيلة لتخفيف هذا الالم الا بالأكل، وهذا تحديدا ما لجأ اليه عدد من الاشخاص وقت الحظر المنزلي الذي فرض بعد تفشي فيروس كورونا. وبعضهم يرفض الاعتراف بانه يلجأ الى الاكل للتخلص من الالم او الحزن الذي يشعر به خوفا من اللوم.

يذكر هشام النقاش الباحث بالطب النفسي ان “الاكل العاطفي او ما يطلق عليه “emotionalh eating” وسيلة يتبعها الشخص عندما يكون عاجزا عن فعل أي شيء غير الاكل، لذلك فأول ما يمكن ان انصح به، ممارسة الرياضة التي تعزز من الثقة بالنفس وتؤثر ايجابا على الصحة النفسية والبدنية على حد سواء، وايضا سنقتل بعض الوقت معها. الاكل العاطفي او الشراهة العاطفية تشكل خطورة كبيرة على صحة الشخص المصاب بها، فاغلب الامراض عندما نقرأ عنها نجد ان البدانة احد اهم اسبابها.

وتابع: “غالبا يعاني الاشخاص الذين يعانون من البدانة مشاعر سلبية، من ضمنها الملل والروتين والغضب والاكتئاب لدى البعض، والمشكلة ان زيادة وزنهم تزيد من حالة الاكتئاب واحيانا الشعور بالذنب لدى من يقرر الالتزام بحمية ومن ثم يضعف امام اكلة معينة، وبالتالي يتضاعف الشعور بالحزن واللجوء الى الاكل العاطفي بصورة اكبر، وهكذا يظل يدور داخل الدائرة نفسها.

هل يمكن معالجة هذه الحالة وكيف؟