إسبارجارو أول المنطلقين في جائزة أوروبا

الاتحاد الدولي للدراجات النارية يعاقب ياماها

العواصم ـ وكالات:

تألق الإسباني بول إسبارجارو تحت الأمطار، ليحصد مركز أول المنطلقين في بطولة العالم للدراجات النارية، للمرة الثانية هذا الموسم، مع فريق كيه.تي.إم في جائزة أوروبا الكبرى، أول أمس. وسينطلق إسبارجارو، الذي حصد مركز أول المنطلقين في جائزة ستايريان الكبرى، في آب، من الصف الأول في فالنسيا، بعدما حقق زمنا قدره دقيقة واحدة و40.434 ثانية.. وجاء أليكس رينز، متسابق سوزوكي، في المركز الثاني، وبجانبه تاكياكي ناكاجيما متسابق هوندا.

وسيبدأ خوان مير، متصدر الترتيب العام، سباق أمس من المركز الخامس مع سوزوكي، فيما سينطلق أقرب ملاحقيه على اللقب، فابيو كوارتارارو، من المركز 11 مع ياماها.

وسينطلق الإيطالي المخضرم فالنتينو روسي، العائد بعد غياب سباقين بسبب إصابته بفيروس كورونا، من المركز 18، فيما سيبدأ زميله في مونستر ياماها، الإسباني مافريك بينياليس، من مركز الصيانة وبعقوبة زمنية خمس ثوان، بعد استخدامه أكثر من خمس محركات في الموسم.

من جانب اخر، قال الاتحاد الدولي للدراجات النارية، إنه خصم 50 نقطة من رصيد ياماها في منافسات الصانعين ببطولة العالم للدراجات النارية، بعد إجراء تغييرات على محركه، من دون الحصول على موافقة جماعية من الفرق الأخرى.

وذكرت صحيفة أوتو سبورت أن ياماها رهن التحقيقات بعد مزاعم عن انتهاك اللوائح في المحركات التي استخدمها الفريق بجائزة إسبانيا الكبرى في افتتاح الموسم.. وذكر حكم الاتحاد الدولي، أن ياماها لم يحترم البروتوكول بسبب إشراف داخلي، ولهذا تقرر خصم ضعف النقاط التي حصل عليها فابيو كوارتارارو في انتصاره في حلبة خيريز.. كما تقرر خصم 20 نقطة من فريق مونستر إنرجي ياماها، و37 نقطة من بتروناس ياماها.. وتراجع ياماها إلى المركز الثالث في بطولة الصانعين برصيد 158 نقطة، مقابل 171 نقطة لدوكاتي المتصدر وسوزوكي 163 نقطة.

ولم يتم خصم أي نقاط من رصيد متسابقي ياماها، إذ يتأخر الفرنسي كوارتارارو والإسباني مافريك بينياليس والإيطالي ماركو موربيديلي بفارق 25 نقطة عن متسابق سوزوكي، خوان مير متصدر الترتيب العام.

إلى ذلك، أعلنت الحكومة البرتغالية، إقامة جائزة البرتغال الكبرى في ختام موسم بطولة العالم للدراجات النارية في 22 تشرين الثاني الجاري، من دون جماهير، بعد فرض إجراءات عزل جزئي ، لمكافحة ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وتقام أول جائزة كبرى في البرتغال للدراجات النارية منذ 2012، على حلبة ألجارفي خلف الأبواب المغلقة بعد إعلان أنطونيو كوستا رئيس الوزراء العزل الجزئي بدءا من تشرين الثاني الجاري.

وحضر نحو 27 ألف متفرج جائزة البرتغال الكبرى ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، لكن كوستا قال إن الأمر لم ينجح بسبب عدم تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي.. وأضاف “ما حدث خلال الجائزة الكبرى غير مقبول ولا يمكن تكراره”.

وتابع “أبلغنا المنظمين بإقامة سباق الدراجات النارية بدون جماهير، بسبب عدم قدرتنا على تنظيم فعاليات على هذا النحو بحضور الجماهير”.