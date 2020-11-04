قتيل وجرحى من البيشمركه في اندلاع اشتباكات بين الحزبين الديمقراطي والعمال الكردستاني

تحذيرات من مخطط تركي يستهدف الاقليم

السليمانية ـ عباس اركوازي:

فيما يبدو انه بداية لحرب طاحنة كردية كردية، قامت مجموعة من عناصر حزب العمال الكردستاني الPKK بتنفيذ هجوم على دورية لقوات البيشمركة بقضاء العمادية، أدى الى مقتل وإصابة اربعة من البيشمركة بجراح.

وقال مصدر حكومي مطلع للصباح الجديد، ان الهجوم وقع صباح امس الاربعاء في ناحية جمانكي، بقضاء العمادية بمحافظة دهوك، وادى الى مقتل احد افراد البيشمركة واصابة اخرين بجراح.

ويأتي هجوم عناصر حزب العمال الكردستاني بعد تحذيرات اطلقها رئيس الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني، من تفاقم الازمة والنزاع الدائر، اذا ما استمر حزب العمال الكردستاني بين تركيا ومقاتليه من تجاوز السلطات في الاقليم، واثارة المشاكل واستهداف الامن في المنطقة الحدودية بإقليم كردستان، مطالباً حزب العمال بانهاء احتلاله لتلك المناطق لتجنب المزيد من الصراع.

بدوره اشار مدير ناحية جمانكي، التابعة لقضاء العمادية الند امير، الى أن الوضع هناك خرج عن السيطرة، بعد ان استمر إطلاق النار بين الجانبين لوقت طويل.

وتبنى حزب العمال الاسبوع المنصرم تفجير أنبوب تصدير نفط إقليم كردستان داخل الاراضي التركية، ما ادى الى توقف عمليات التصدير عبر ميناء جيهان التركي.

وأشار الرئيس مسعود بارزاني إلى أن تصرفات حزب العمال غير مقبولة، وانه لا ينبغي ان تفسر تصريحاته حول حرمة الاقتتال “الكردي الكردي” بنحو خاطي، وانه لاينبغي ان يختبر العمال الكردستاني صبر الاخرين. الى ذلك بين مصدر امني مطلع للصباح الجديد، قيام الحزب الديمقراطي الكردستاني خلال الاونة الاخيرة بنشر قواته في قرى ومناطق تابعة لقضاء سوران مروراً بعشرات القرى الاخرى وصولاً الى قرية بارزان في محافظة دهوك،فيما وضعت حواجز امنية في مدخل كل قرية.