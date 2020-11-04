نتائج انتخابات الرئاسة الأميركية ستستغرق أياما وربما أسابيع قبل اعلان الفائز

الأصوات البريدية والاعتراضات القانونية من أسباب التأخير..."بي بي سي": الصباح الجديد - متابعة: رجحت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، ان يستغرق الإعلان عن الفائز برئاسة البيت الأبيض، أياما عدة، بسبب جائحة فايروس كورونا. جاء هذا بعد ان تساءل الكثيرون في الولايات المتحدة الأميركية وحول العالم عن هوية الرئيس الأميركي الجديد. وقالت بي بي سي: "نظراً للوقت الذي تستغرقه عملية فرز الأصوات البريدية التي تم الإدلاء بها خلال الانتخابات بسبب جائحة فيروس كورونا، فقد يستغرق الأمر أياماً" وأشارت الى انه " إذا كانت هناك اعتراضات قانونية على النتائج، فقد يستغرق الأمر أسابيع، وقد تصبح العملية معقدة". ولا يحتاج المرشح لرئاسة البيت الابيض الفوز بالتصويت الشعبي حسب، اذ يجب على المرشح أن يفوز بالأغلبية في نظام يسمى المجمع الانتخابي، حيث تحصل كل ولاية على عدد معين من الأصوات أو «الناخبين» بما يتناسب تقريباً مع عدد سكانها. ولذا إذا فاز المرشح بولاية، فسيفوز بأصواتها (باستثناء نبراسكا ومين). وهناك إجمالي 538 من أصوات هذه الولاية، والشخص الذي يحصل على 270 صوتاً سيصبح رئيساً. لذلك، رغم الإقبال شبه القياسي على الاقتراع هذه المرة، فإن الناخبين في عدد قليل من الولايات الحاسمة هم الذين يقررون نتيجة الانتخابات. وحتى الآن، لا يزال السباق بين الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطي بايدن قريباً جداً في عدد قليل من الولايات الحاسمة. وفي بعض هذه السباقات الضيقة، لم يبدأ المسؤولون حتى في عد الأصوات البريدية، ويمكن أن تغير هذه الأصوات كل شيء. ومثال على ذلك، لم يبدأ العد بعد في ولايتي ويسكونسن وبنسلفانيا، وقد يستغرق ذلك أياماً، بحسب التقرير. ويبدو أن دونالد ترمب يحقق أداءً أفضل مما كان متوقعاً، وفشل جو بايدن في الفوز بالولايات الحاسمة التي تعد الأصوات بسرعة، مما يعني المزيد من عدم اليقين بينما ينتظر الناس بضع ولايات رئيسية أخرى. *إذن، ماذا الآن؟ قد لا نعرف النتيجة النهائية لأيام، ويبدو أن هذا السيناريو هو الأكثر ترجيحاً لأن هذه المعركة ستتحول إلى الأصوات البريدية التي لم يتم احتسابها بعد في أماكن مثل ميشيغان وويسكونسن وبنسلفانيا. ويمكن للمحامين أن يتدخلوا، وقال ترمب سابقاً إنه سيقدم طعوناً قانونية إذا كانت النتيجة قريبة. هذا يعني أنه من المحتمل أن تستغرق القضية أسابيع. هل سيؤدي عدم اليقين إلى الاضطرابات؟ سيكون هناك بالتأكيد حالة من عدم اليقين، ولكن رغم أن العديد من الأميركيين قد تحدثوا عن مخاوفهم، فمن السابق لأوانه القول ما إذا سيكون هناك أي اضطرابات كبيرة. تغطية أوسع للانتخابات ص 3