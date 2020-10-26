  • الإثنين , 26 أكتوبر 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
    • ثقافة
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زائرًا لقبر بسام حجار

ثقافة
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صفاء سالم إسكندر

لأن ما ورد في النص عن سيرة الشاعر

 غير كاف كان المكان غير مناسبٍ للبكاء

 أقصد القبر الوحيد

 الذي زرته في منامي

 لا يشرح للزائر ابتعاده

 قلت: لعل هذا ال مجرد تعب

 حديثٌ عابرٌ عن اختفاء الأشياء

 (ربما أكون قد أحلم، ف بكيت

 حتى ينزل كل شيء من رأسي مرة واحدة

 لكن الدموع المرة لا تشرح سرًا

 وترجيت في قلبي

 أن يؤلف بسام حجار صمتًا آخرًا لحضوره

 لأن إحداهن سرقت هذا الصمت من

 قصائده

 إلى مكان بعيد

 حتى يكون بريق عينيها مستمرًا

 وأظل أنا نكرة)

كنا عاشقين لا ننفي عنك صفة النبوة

 لكنها تبدلت

 قبل أوان الشيب

 وحملت التعب وحدي

 وصرت أخاف جدًا

 لو منحني أحدهم وعدًا

 أشعر بأني قابل للتضحية

 وأظل نكرة

وأنتَ يا سيدي

 بقيت هناك عند رأسها بكتابك الفاخر،

وكسرت سكينتي

 قرأت لها شيئًا من “ترجمان الأشواق”

بينما أحسدك على صمتك

جئت أعتب. قال: أعرف انها ستحيا من بعدك.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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