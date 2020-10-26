درجال يتفقد نادي الأعظمية

إعلام الشباب والرياضة:

تفقد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال نادي الأعظمية الرياضي وإطلع على بعض المشاريع الشبابية المتوقفة في زيارة مفاجئة ، إذ إلتقى الشباب الموجود وناقش معهم مشاكل الشباب والرياضةً.

وإستمع الوزير «درجال» لعرض قدمه له بعض اللاعبين والمدربين عن مشاكل النادي من محافظتيّ ديالى وصلاح الدين بالكيكو شنكاي، مُشيراً الى ان مشاكل الاندية متشابهة في عموم العراق إلى حدٍ بعيد، والعلاج مُشخص بالكامل ويكمن في ايجاد سبل التمويل والدعم الذي يجب ان يتنوع من القطاع الخاص والمصارف الاهلية بـ آلية إستثمار حديثة ترضي الطرفين، وهو ما سيحصل بالتأكيد بعد شروعنا رسميا في السير بهذا الاتجاه .

وإلتقى الوزير» درجال» على هامش الزيارة مع مجموعة من شباب الاعظمية داخل احدى صالات البليارد وإستمع إلى طروحات الشباب التي لامست واقع التغيير من نظرة شبابية وسط عبارات الثناء لمشاركة الوزير درجال حديثهم والاستماع لهم مع الاجابة عن عدد من الاستفسارات التي طالبوا بها بعدها ألقيت محاضرة عن مخاطر الارگيلة.

توجه بعدها الى أحد المشاريع المتلكئة التابعة للوزارة والتي توقف العمل فيها بالقرب من صندوق رعاية القاصرين بالأعظمية، وإطلع على أوليات المبنى، والهدف منه