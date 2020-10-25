الإرسال والتلقي في العملية الإبداعية

ريسان الخزعلي

يتردد في أكثر من موقف ثقافي تساؤل جوهري يطرحه الكثير من المتلقّين للأعمال الإبداعية : هل أن َّ المبدع فرد في مجتمع أو أنه ُ فرد من مجتمع ؟ . إن َّ تساؤلا ً بهذه السعة لابد َّ أن تكون غايته الاستفهامية الفصل بين التفاعل والتفرّج . وهنا لابد َّ من التوضيح ، أن َّ طرفي المعادلة في الأعمال الإبداعية : الإرسال والتلقّي ، غالبا ً ما يبدوان في موقفين متقاطعين . المتلقي يطمح إلى استلام سريع واضح يُثير المتعة الآنية ، مبررا ً موقفه باستفهام صادم : لماذا الإبداع ؟ ..، في حين أن َّ المبدع في موقف آخر مغاير، موقف تشكّل بفعل مؤثرات عدّة ، منها : التجربة ، الموهبة ، الثقافة ، الرؤية المغايرة ، الرؤيا العالية ، التفاعل مع تحولات المدارس الفنية والجمالية وكشوفات النظريات النقدية والمناهج التحليليّة …الخ . وبفعل هذه المؤثرات ، فإن َّ المبدع يُغاير استفهام المتلقي ( لماذا الإبداع ؟ ) باستفهام آخر : ما هو الإبداع ؟ . ومن هذين الاستفهامين ، قد يبدو للوهلة الأولى ، أن َّ كلّا ً من المبدع والمتلقي في موقف حقّاني ، غير أن َّ الالتباس الخفي يبقى قائما ً في طبيعة الإجابات المحتملة لكل ٍّ منهما . وهنا لابد َّ من وقفة تقييميّة محايدة تأخذ بعين الاعتبار مديات التباين الثقافية ، فالمبدع يجد نفسه غير مسؤول بصورة مباشرة عن الأميّة الأبجدية أو الثقافية لدى المتلقي الذي يشكو من صعوبة التلقّي ، وليس باستطاعته ( أي المبدع ) أن يُقدّم تسليات جاهزة . ولكي يخرج التوصيف من الإطلاق والتعميم ، وعلى افتراض أن َّ المتلقي الآخر يمتلك مقوّمات ثقافية تؤهله لاستقبال الإبداع ، إلّا أن َّ الذي يحصل ، هو أن َّ البعض من هذا الآخر- كما نتحسسه باستمرار – يُبدي ملاحظات تُشير إلى غموض وصعوبة في تلقّي العمل الإبداعي ، ولا يقوى على استلامه جزءاً أو كلّا ً . وهنا يتحتم على المبدع أن يلتفت كثيرا ً إلى تاريخ الإبداع ويتمعن في المنجز المتحقق الذي حقق توصيلا ً وقبولا ً ، حيث أن َّ التجارب الإبداعية المتنوعة والمدارس الفنية والجمالية ، سبق َ وأن أوصلت إلى المتلقي الكثير من الأعمال رغم اختلافها في الشكل والتشكيل والمفهوم والبناء والرؤيا : الواقعية بأنواعها ، الرمزية ، الصوريّة ، السريالية ، التكعيبيّة ..الخ . وبذلك يكون التعليل جازما ً ، من أن َّ المبدع عندما يكون بتماس عال ٍ مع التجربة الحياتية الشاملة – سطحها وعمقها – النابضة بالهم الإنساني ، والتحولات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والفكرية والنفسيّة التي تحصل في المجتمع ، بعيدا ً عن التجريد والوهم والغموض المفتعل ، فإن َّ المتلقي سيستقبل ابداعه بالوضوح الذي يتمناه ، رغم الرمزية والصوريّة والسريالية والتكعيبية .

إذن ، باستطاعتنا القول ، أن َّ ثمة خيطا ً ليس خفيّا ً يربط بين هواجس الاثنين ، ألا وهو خيط الإبداع الحقيقي ، الذي من عُقده : لماذا ، عمَّ ، لمن ، كيف – يكتب المبدع ، وبالتأكيد إن َّ الإجابات المحتملة لا تفترض التسطيح والتبسيط المكشوفين ، وانما تفترض الهدف الإبداعي الذي يسمو بالإنسان من أجل عالم أرقى وأنقى وأبقى . وعندما يجد المتلقي ، أن َّ شيئا ً من هذا قد تفاعل في ذات المبدع وأظهره متماسكا ً وقادرا ً على كسب الرهان ، رهان الإبداع والتوصيل ، عندئذ ٍ قد نتوافر على فكّ بعض الالتباسات التوليديّة والذوقيّة والتذوقيّة.

إن َّ طمر الرأس في رمال التبريرات ، لن يُجدي الاثنين نفعا ً ، لأننا بحاجة إلى تحقيق المعادلة الإبداعية : الإبداع زائدا ً التوصيل يساوي الفعل والنجاح …