ندوات عن فيروسات الانفلونزا وكورونا وسرطانات الأطفال وتخثر الدم والغدة الدرقية

الصباح الجديد في ضيافة كلية طب جامعة البصرة

البصرة – سعدي السند :

شهدت كلية الطب في جامعة البصرة خلال الأيام القليلة الماضية اقامة عدد من الأنشطة والفعاليات التخصصية في اطار تفاعلها مع المهام المطلوبة لخدمة المجتمع وتعزيز توجهاتها العلمية للأرتقاء بطلبتها واعدادهم بالشكل الذي تجعل منهم أطباء مميزين لخدمة مجتمعهم .

الانفلونزا الوبائية وجائحة كورونا خطر مزدوج في خريف 2020

فقد اقام فرع الاحياء المجهرية في كلية الطب وبرعاية رئيس جامعة البصرة الدكتور سعد شاهين حمادي واشراف عميد كلية الطب الدكتور خليل اسماعيل الحمدي ندوة علمية بعنوان الانفلونزا الوبائية وجائحة كورونا خطر مزدوج في خريف وعلى قاعة الزهراء ( ع) .

كان الهدف من الندوة هو اعطاء فكرة موجزة عن انواع فيروسات الانفلونزا وفيروسات كورونا والفيروسات الاخرى المرتبطة بها وتسليط الضوء على اسباب التطور الجيني المستمر لهذه الفيروسات، اضافة الى ذلك فقد تم استعراض الاسباب العلمية الدقيقة لاحتمالية حدوث خطر مزدوج للانفلونزا الوبائية وجائحة كورونا وفيروسات تنفسية اخرى في خريف 2020 مع احتمالية امتداد هذا الخطر على المدى البعيد.

وتضمنت الندوة القاء محاضرتين المحاضرة الاولى القاها د . فراس طه منصور وكانت بعنوان اخر مستجدات التطور الجيني في فيروسات كورونا والانفلونزا وتأثيرها على استمرار الجائحة ، اما المحاضرة الثانية فقد القيت من قبل د . وجدان نزار ابراهيم بعنوان كورونا والانفلونزا : اوجه التشابه والاختلاف في الامراضية، الاعراض والمضاعفات، الوقاية والعلاج.

حضر الندوة عدد كبير من الاساتذة وطلبة الدراسات العليا في الكلية واساتذة من كليات مختلفة من الجامعة ومنتسبين لدى دائرة الصحة.

دراسة علمية كبيرة حول جائحة COVID-19 في البصرة

نشر فريق بحثي مشترك من جامعة البصرة ودائرة صحة البصرة دراسة علمية كبيرة preprint حول جائحة COVID-19 في البصرة والتي ستنشر في المجلة الطبية البريطانية (BMJ) ، وشملت الدراسة 6404 مريضاً مصاباً بـمرض COVID-19. .

تألف فريق البحث من الدكتور سعد شاهين حمادي رئيس جامعة البصرة ومدير دائرة صحة البصرة الدكتور عباس خلف التميمي والدكتور علي رحيم الجابري والدكتور محمد فارس والدكتور نهاد محمد والدكتورة عواطف حبيب والدكتور عباس علي منصور.

هدفت الدراسة إلى تقييم بعض خصائص مرضى COVID-19 في البصرة للفترة من 4 اذار / مارس إلى 8 ايلول / سبتمبر 2020 حيث تم دراسة جميع المرضى ذوي المسحة الايجابية للمرض ، ووجدت الدراسة أنه من بين 6404 مريضاً ، شكل الذكور 54.8٪ ، وشكل العاملون في الرعاية الصحية 11.4٪ من المصابين. وان 16.1٪ من العاملين في مجال الرعاية الصحية كانوا أطباء. كان عمر الذروة للاصابة بين 31-40 سنة وقد شكل الأطفال والمراهقون الذين تقل أعمارهم عن 20 سنة 12.4 ٪ من الحالات وان الذين بلغوا 61 سنة فأكثر شكلوا 9.8٪ فقط من الاصابات وبلغ معدل الوفيات 3٪ ( ذكور 55.2٪ وإناث 44.8٪). وكان أعلى معدل وفيات بين أولئك الذين بلغوا 61 عاماً أو أكثر بينما لم يتم الإبلاغ عن وفاة المراهقين أو الأطفال.

وخلصت الدراسة إلى أن حالات الإصابة بفيروس كوفيد -19 في البصرة مشابهة لغيرها من الدول.

بحث عن الاطفال المصابين بالسرطان ونقص العدلات

وناقش بحث بورد في كلية الطب جامعة البصرة تقدير انترلوكين- 6 والبروتين التفاعلي -c عند الاطفال المصابين بالسرطان ونقص العدلات.

ويهدف البحث الذي قدمته الطالبة ابتهال اكرم مبارك الى تحديد قيمة استخدام البروتين التفاعلي 6 -IL و (c (CRP للتشخيص المبكر للعدوى في مرضى السرطان الذين يتلقون العلاج الكيميائي.

وأستنتج البحث أن مستوى 6-IL أعلى عند الأطفال المصابين بعدوى موثقة طبيا (MDI) قبل وفي اليوم الثالث من تلقي المضادات الحيوية ، كما وجد أن مستوی CRP أعلى في حالات MDI في اليوم الثالث من تلقي المضادات الحيوية / أعلى نسبة في حالات الورم الصلب المصحوب بورم خبيث في الدم ولكن ليس معنوياً إحصائياً. ويعد التحديد المبكر للعوامل المعدية وشدة المرض أمراً ضرورياً لبدء العلاج الفعال في الوقت المناسب و منع الوفيات التي يمكن تجنبها.

معدل تخثر الدم لدى المصابين بمرض فقر الدم المنجلي

ونشرت الدكتورة نوال خليل ابراهيم والمدرس عواطف راضي عبود بحثاً علمياً عن معدل تخثر الدم لدى المصابين بمرض فقر الدم المنجلي في مجلة ( Indian Journal of Forensic Medicin and Toxicology) وهي مجلة عالمية ضمن مستوعبات سكوبس.

ويهدف البحث الى مقارنة الاختلاف في عدد الصفيحات الدموية ومعدل وقت النزيف ومعدل وقت التخثر بين مرضى فقر الدم المنجلي والاشخاص الاصحاء في مجموعة السيطرة.

ووجد البحث زيادة في عدد الصفيحات الدموية وانخفاض في معدل وقت النزيف لدى مرضى فقر الدم المنجلي بينما لم يكن هناك فرق في معدل وقت التخثر بين الأشخاص المصابين بهذا المرض والاشخاص الاصحاء. واستنتج البحث وجود زيادة في عملية تكتل الصفيحات الدموية لدى مرضى فقر الدم المنجلي.