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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
    • ثقافة
  • من رسائل الوجع والانتظار

من رسائل الوجع والانتظار

ثقافة
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حمزة فيصل المردان

١ – يعلو امنيتي

وجهك المبنيّ من ذرات المستحيل…

٢ – على كتف ابتسامة

استقبلتني بها طفلة مهّجرة

تعطلت كلّ الكلمات

وفقدت مفعولها

وفاعليتها

وتاثيرها

فسرت…

وخلفي تلعب الآهات…

مقطوع الصوت…

وخطاي تناوشها الوجل

فتوقف بندول ساعتي

واشتبك مع الزمن

ولم يتدخل احد…

٣ – مرّر اصبعه على جرحي

وبكى

وطن…

اثقله الأسف…

٤ – كلّ من سافر في دمي

وجد الاجابات

محنّطة بماء الانتظار العذب…

٥ – رمتني الاسئلة

في متاهاتها

اغلقت ابوابها

وسلمت المفاتيح

لمجنون…

رماها في شطّ الحلة

الواحد تلو الاخر

بعد ان ظنَها حصوات

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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