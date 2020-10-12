أضواء على «مدرسة بلاك تايكر الدولية للدفاع عن النفس»

علياء علي العتبي*

تأسست مدرسة بلاك تايكر للدفاع عن النفس في الرابع عشر من شهر شباط 2013، عندما التقى مجموعة من الرياضيين العراقيين الاكفاء والذين أتفقوا فيما بينهم على تأسيس هذه المدرسة الرياضية المتخصصة في مجال الفنون القتالية واساليب الدفاع عن النفس على أن تضم هذه المدرسة نخبة من أفضل المدربين واللاعبين العراقيين الاكفاء الذين أخذوا على عاتقهم تطوير ونشر الرياضة بأساليبها الحديثة داخل عراقنا الحبيب وبما يخدم شريحة الشباب الرياضي وينقل صورة جميلة عن الامكانيات والخبرات الرياضية لبلدنا الحبيب هذا وقد شاركت المدرسة بعدة نشاطات داخل بلدنا وخارجه وكانت لها أنجازات جميلة جدا ساهمت في نقل الصورة الحقيقية للابداع العراقي في مجال الرياضي وماتزال هذه المدرسة تسعى بكل حزم وجدية لنشر الرياضية باساليبها الحديثة وتطويرها داخل عراقنا الحبيب وبما يعكس الصورة المشرقة لبلدنا الحبيب .

ضمت قائمة المؤسسين للمدرسة، كل من ” ريمون يونان شابو ، حزام اسود 4 دان دولي في الدفاع عن النفس، حزام اسود 2 دان دولي في البروتايكواندو، ونوار فالح عبد الحسن بكالوريوس تربية رياضية، وريفان يونان شابو، حزام اسود ا دان دولي دفاع عن النفس، بكالوريوس تربية رياضية، وسعد عبد الامير حزام اسود 2 دان دولي في الدفاع عن النفس، ورعد حمودي سعيد، حزام اسود 3 دان دولي تايكواندو، وعمار سمير عبد الجبار، مدرب كمال اجسام و اللياقة البدنية، والراحل، حيدر منعثر لاعب كمال اجسام، ونوئيل يونس اسطيفو، حزام اسود 3 دان دولي في الدفاع عن النفس، حزام اسود 2 دان دولي في البروتايكواندو، ومحمد حاكم حسن، بكالوريوس تربية رياضية، مدرب كمال اجسام و اللياقة البدنية، وحسام منعثر، لاعب فنون قتالية، ومهند نواف عبدالائمة، حكم MMA، وقصي عباس سالم، بكالويوس لغات و ترجمة، علي فيصل ، حزام بني تايكواندو.

في قائمتها اعضاء فخريين هم ” الدكتور تيرس عوديشو، مؤسس لعبة الكاراتيه في العراق، و الدكتور وليد قصاص، رئيس الاتحاد الدولي لقوة الرمي و الدفاع عن النفس، والدكتور علي الشمري ، رئيس جمعية الاسكان الحقوقيين العام، الماستر قائد غفوري، خبير في لعبة التايكواندو.

للمدرسة فروع عدة هي ” النجف وبابل، والاردن ولبنان والبحرين والسويد وألمانيا وأميركا والاتحاد الأوروبي”.

واقامت المدرسة العديد من الدورات التي نظمتها بالتعاون مع مؤسسات ومنظمات منها ” المنظمة المستقلة لتنمية الطلبة و الشباب، ومدرسة بلاك تايكر الدولية فرع النجف الاشرف، واكاديمية بغداد لرياضات اليك بوكسينغ، ونادي ( sisiftness club ) – لبنان، واكاديمية باز للدفاع عن النفس – اربيل، ومدرسة بلاك تايكر الدولية فرع السويد.

كما نظمت المدرسة بعض المخيمات منها ” اتحاد الحقوقيين العراقيين، مدينة العاب السندبات لاند، المنظمة المستقلة لتنمية الطلبة و الشباب، فندق المنصور ميليا، نادي العلوية الاجتماعي، مجموعة غيث جم”.

حصلت بلاك تايكر على الاعتماد الدولي لدى ” الاتحاد العراقي المركزي للبروتايكواندو PRO TKD، والاتحاد الدولي لقوة الرمي و الدفاع عن النفس WFKA، واتحاد الكاراتيه الشوتوكان الدولي SKDUN، والمجلس العالمي لفنون القتالية WORLD MAC، والاتحاد الدولي للمدربين الفنون القتالية WTA.

حازت ايضا على شهادات تقديرية منها ” المنظمة المستقلة لتنمية الطلبة و الشباب، وزارة الداخلية العراقية – مركز تأهيل الشرطة، وزارة الداخلية العراقية – قسم الادارة و الخدمات، وزارة الداخلية العراقية – المديرية العامة لادارة الموارد البشرية، واتحاد الحقوقيين العراقيين، ونادي الصيد العراقي، ونادي العلوية الاجتماعي، ومركز الجنائن الثقافي، والاكاديمية الدولية للفنون القتالية و الدفاع عن النفس، ومدينة العاب السندبات لاند الترفيهية، ورابطة المدارس العراقية للبروتايكواندو، والاكاديمية الالمانية للفنون القتالية.

مدربة لياقة بدنية