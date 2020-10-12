جامعة البصرة للنفط والغاز تشارك في اجتماع الشركاء الافتراضي مع الاتحاد الأوروبي وأنشطة عدة

في متابعة للصباح الجديد….

البصرة – سعدي السند :

تابع مكتب الصباح الجديد في البصرة عددا من أنشطة وفعاليات جامعة البصرة للنفط والغاز التي تأسست خلال العام الدراسي 2013 – 2014 .

استحداث قسمي إدارة المشاريع النفطية واقتصاديات النفط والغاز

عملا بخطة العام الدراسي المرتقب 2021/2020 واستعدادا لاستيعاب الزيادة في أعداد الطلبة من خريجي المرحلة الإعدادية وتشخيصا للمتطلبات العلمية التي تفرضها سياقات خدمة المجتمع اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن استحداث عدة اقسام علمية جديدة ومنها استحداث قسم إدارة المشاريع النفطية وقسم اقتصاديات النفط والغاز ضمن كلية الإدارة الصناعية في جامعة البصرة للنفط والغاز.

وذكر رئيس جامعة البصرة للنفط والغاز الدكتور محمد هليل حافظ بان الاقسام الجديدة اضافة نوعية للجامعة ولعموم الطلبة الراغبين بدراسة هذه التخصصات التي ستعود بالفائدة الكبيرة كمخرجات على واقع الصناعة النفطية في عموم محافظات العراق النفطية وبخاصة للبصرة وابنائها الكرام.

وتجدد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التزام وجهوزية مؤسساتها الجامعية كافة لاستقبال طلبتها في الدراسات الأولية للعام الدراسي الجديد الذي سيبدأ في السادس من كانون الأول المقبل.

اجتماع الشركاء الافتراضي مع الاتحاد الاوربي

وشاركت جامعة البصرة للنفط والغاز باجتماع الشركاء الافتراضي، الخاص بمشروع أنسباير، برعاية الاتحاد الاوروبي وبمشاركة اتحاد الجامعات المتوسطية، وجامعة سيينا الإيطالية، وجامعة ايفورا البرتغالية، وجامعة اسطنبول ايدن التركية.

وتضمن اللقاء مشاركة جامعة البصرة للنفط والغاز متمثلة بمساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية الدكتور عماد حسن رضا الخرسان ومعاون عميد كلية الهندسة للنفط والغاز للشؤون الإدارية الدكتور فراس عبد الرسول ومدير مركز الحاسبة الالكترونية المهندس وائل حسن.

واستعرض البروفيسور موساري من جامعة سيينا الايطالية ومنسق مشروع أنسباير، بصورة مفصلة خطط العمل والجداول الزمنية والانجازات المتوقعة الخاصة بالمشروع.

وبالنيابة عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الاستاذ الدكتور نبيل كاظم عبد الصاحب القى رئيس جهاز الاشراف والتقويم العلمي الدكتور علاء عبد الحسن عطية كلمة ترحيبية في اللقاء معبراً عن اهتمام وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالمشروع الهادف نحو تحسين نظام التعليم العالي في العراق اضافة الى التأكيد على التزام الوزارة في تحقيق اهداف المشروع.

وتضمن اللقاء تقديم اتحاد جامعات المتوسطية وجامعة ايفورا البرتغالية وجامعة سيينا الايطالية لعروض تقديمية، تضمنت شرحاً مفصلا عن اليات تنفيذ مشروع انسباير والسياسية المالية للمشروع من حيث التمويل والدعم وتغطية النفقات للمشاركين اضافة الى شرح مفصل عن خطة الجودة الخاصة بالمشروع والادوات والمعايير الخاصة بها.

وقدمت جامعة سيينا الايطالية عرضاً مخصصاً للانجازات المتوقعة من المشروع اهمها الخطة الرئيسة لإصحاب العلاقة والمعنيين في البرنامج واداة التشخيص والزيارات الميدانية لممثلي الجامعات الاوروبية للجامعات العراقية اضافة الى التقرير النهائي الخاص بتحديث تحليل الاحتياجات الخاصة بالجامعات الشريكة والتقييم الذاتي لهذه الجامعات.

الجدير بالذكر ان برنامج انسباير يهدف الى تعزيز التبادل المعرفي والعلمي والثقافي، بين الجامعات العراقية وجامعات الاتحاد الأوروبي ورسم خطة استراتيجية الحوكمة في التعليم العالي وستسهم جامعة البصرة للنفط والغاز في البرنامج في الدخول لبرنامج التدريب حول تطوير مناهج التعليم العالي والمواد التعليمية واختيار مشاركين في هذا التدريب ، كما ان انسباير هو مشروع مدعوم من قبل برنامج اراسموس الاوروبي بمشاركة عدد من الجامعات العراقية وبأشراف مباشر من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية.

دورة تدريبية في إدارة الموارد البشرية

ونظمت شعبة التعليم المستمر في جامعة البصرة للنفط والغاز دورة تدريبية في إدارة الموارد البشرية لموظفي الجامعة .

وحاضر في الدورة المدرس المساعد فاطمة هادي احمد والتي اشارت بان الدورة تتضمن عدة مواضيع حول إدارة الموارد البشرية ومنها مدخل الى علم إلادارة ومفهوم الموارد البشرية ومسؤوليات الموارد البشرية وإلادارة الاستراتيجية للموارد البشرية واجراءات اختيار الموارد البشرية والمقابلات والتوظيف وادارة الاداء وادارة العلاقات بين الموظفين.

وتابعت هادي بأن الدورة جاءت لتطوير الخبرات العملية للموظفين وبخاصة اولئك العاملين في المجال إلاداري لرفع كفاءتهم وقدراتهم بهذا المجال الفعال .

المشاركة بفعاليات مؤتمر (جوجل) الدولي الاول للمطورين

وشاركت جامعة البصرة للنفط والغاز بفعاليات مؤتمر جوجل الدولي الاول للمطورين بحضور العديد من المتخصصين بقطاع التكنولوجيا من مختلف البلدان العربية ، وجاءت المشاركة عبر محاضرة بعنوان الهندسة الأجتماعية قدمها مدير مركز الحاسبة الالكترونية في جامعة البصرة للنفط والغاز المهندس وائل حسن فرحان والتي تناولت موضوع الحماية الشخصية من الاختراقات وتوضيح اهم الطرق في وقوع الضحية وكيفية تفكير المهاجم .

واستعرض فرحان بالشرح مفهوم الامن السيبراني وامن المعلومات واهم الممارسات في هذا السياق، كما تم عرض عدد من الامثلة الواقعية المصورة من التصيّد الاحتيالي الالكتروني بالهندسة الاجتماعية.

وذكر فرحان بان المؤتمر يهدف الى تشجيع تطوير المنتجات والتطبيقات الخاصة بالإنترنت في العراق، وعن مفهوم الهندسة الاجتماعية بين فرحان بانها عبارة عن مجموعة من التقنيات المستخدمة لجعل الناس يقومون بعمل ما او يفصحون عن معلومات سرية وشخصية ، وتستخدم الهندسة الاجتماعية احيانا ضمن احتيال الانترنت ، اختراق الحسابات لتحقيق الغرض المنشود من الضحية ، فهناك أساليب يمكن أن يتم إيقاع الضحايا بها، مثل الهاتف فأكثر الهجمات الهندسة الاجتماعية تقع عن طريق الهاتف، وحتى يتمكن الفرد من حماية نفسه من الاختراق عليه أن لا يُشارك جُزافاً في أية معلومات، وأن يعرف الأشخاص الذين يتعامل معهم رقميا.