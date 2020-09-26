الأيام المقبلة ستشهد توقيع عقود 5 مشاريع عملاقة للبنى التحتية لميناء الفاو الكبير وأولها بناء 5 أرصفة للحاويات

المدير العام لشركة موانئ العراق يتحدث للصباح الجديد:

البصرة – سعدي السند :

قال الدكتور المهندس فرحان محيسن مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق ان الأيام المقبلة ستشهد توقيع عقود خمسة مشاريع عملاقة للبنى التحتية لميناء الفاو الكبير وأولها بناء خمسة أرصفة للحاويات.

لا يوجد اي تلاعب بالتصاميم الاساسية لميناء الفاو الكبير

وأوضح مدير عام الموانئ لا يوجد اي تلاعب بالتصاميم الاساسية لميناء الفاو الكبير ولا صحة لما يتداول حول وجود تغيير في التصاميم والميناء سيتم تنفيذه بشكل مراحل تنطلق بتنفيذ خمسة مشاريع ابرزها خمسة ارصفة للحاويات .

واشار المدير العام الى ان الميناء مصمم من قبل المكتب الاستشاري الايطالي الخاص به ولايمكن التلاعب بالتصميم اطلاقا وقد شهد الميناء في الأسبوع الماضي زيارة عمل قام بها وزير النقل الكابتن ناصر حسين الشبلي وقد أكد لوسائل الأعلام

وقد اكد ان وزارة النقل ان تبين للرأي العام انها دأبت على خدمة مصالح الشعب والوطن ولن تتنازل عنها، وبهذا الصدد نود ان نبين للرأي العام ان الوزارة عازمة على تنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبير الاستراتيجي والحيوي وبعمق تسعة عشر مترا و80 سنتيمترا على وفق المخططات التي وضعها الاستشاري الايطالي، وقال اننا نعد شعبنا بان لا تراجع عن المشروع الحلم ولن نخذل شعبنا الذي اولانا ثقته و نحن اهلا لها بأذن الله وان كلام الكابتن ناصر الشبلي هو وعد من وزارتنا وزارة النقل ومن الشركة العامة لموانئ العراق بأن العمل سيتواصل وبشكل كبير لبناء هذا المشروع الوطني العملاق الذي سيغير خارطة النقل البحري الدولي.

النقل واللجان النيابية وشركة دايوو تبحث أنشاء البنى التحتية للميناء

وأشار مدير عام الموانئ قائلا ان شركتنا وقبل زيارة وزير النقل قد بحثت ، مع اللجان النيابية المختصة في البرلمان وشركة دايوو ملف أنشاء البنى التحتية لميناء الفاو الكبير.

حيث تم عقد اجتماع موسع ضم كل من النائبة ميثاق الحامدي عن لجنة الاقتصاد والاستثمار و النائب مضر السلمان عن لجنة الخدمات النيابية في البرلمان العراقي و وفد شركة دايو الكورية ومدير ميناء الفاو الكبير ومديري قسمي التخطيط والقرض الياباني في الشركة لمناقشة أنشاء البنى التحتية لميناء الفاو الكبير والتي شملت بناء خمسة أرصفة حاويات وطريق رابط بين ميناء الفاو الكبير وخور الزبير ونفق الحرير واعمال حفر القناة وحوض الميناء .

غرفة عمليات حكومية لميناء الفاو الكبير

وتابع : ان الاجتماع شهد اتصالاً هاتفياً مباشرا من قبل الوزير مُوجهاً ، الى أن الحكومة تنظُر إلى انشاء مشروع ميناء الفاو الكبير بالأهمية القصوى وعلى أعلى المستويات مؤكدا على أهمية ميناء الفاو الكبير في استعادة قدرة العراق على بلوغ مستويات عالية في الاقتصاد الدولي ولابد أن تكون له غرفة عمليات حكومية تتخذ قرارات عالية المستوى

ومن جانبهم ابدى أعضاء مجلس النواب عن لجنة الاقتصاد والاستثمار ولجنة الخدمات النيابية دعمهم للمشروع وتذليل كافة المعوقات التي تواجه العمل و تخصيص المبالغ المالية لإتمام ثمرة هذا الجهد الكبير. .

تأهيل العوامة (24) في قناة خور عبدالله بمواصفات عالية الجودة

وأضاف المدير العام ايضا : لقد باشرت الشركة العامة لموانئ العراق ، باعمال تأهيل العوامة (24) في قناة خور عبدالله بمواصفات عالية الجودة.

وبين تنفيذا لتوجيهات وزير النقل بضرورة إدامة عوامات الدلالة البحرية واجراء عمليات الصيانة الدورية لأهميتها القصوى في إرشاد البواخر التي تقصد موانئ العراق ، شرعت مفرزتان من شعبة التنوير البحري وقسم المسافن والصناعات البحرية شعبة المسافن البحري متوجهتان لتأهيل وصيانة العوامة الحمراء التي لحقها ضرر كبير في برج العوامة وفقدان مصباح الإنارة .

وان مفارز موانئ العراق من الملاكات البحرية والفنية تمكنت بظروف جوية صعبة و إستثنائية من إزالة اجزاء البرج التالف و إضافة اجزاء جديدة بمواصفات اكثر جودة حيث تم وضع مصباح انارة جديد لتكون العوامة جاهزة للعمل لتؤمّن خروج ودخول البواخر

مشروع ساحة الترحيب في الموانئ يتسع 8 الاف شاحنة لتخفيف الاكتضاض

وكشفت الشركة العامة لموانئ العراق عن مشروع توسعي لانجاز ساحة الترحيب لاستقبال وايواء الشاحنات بسعة 8 الاف شاحنة خارج الميناء لتسريع عملية تخريج البضائع.

وقال مدير عام الشركة بعد زيارة الوكيل الفني لوزارة النقل طالب بايش ومدير عام الدائرة الفنية في الوزارة عباس عمران مينائي ام قصر الشمالي والجنوبي تمت متابعة معوقات عمل الموانئ الذي تتسبب به تعدد الجهات وتداخل الصلاحيات ، و تم العمل على حل الاشكاليات عبر تقليل اكتضاض الشاحنات وسرعة انجاز المعاملات لتقديم الخدمات وارضاء الزبون .

و اوضح الفرطوسي ان المشروع التوسعي الذي يقضي بانجاز ساحة الترحيب بمساحة تقدر بـ 1،5 مليون ونصف متر مربع سيسهم بتوسع عمل الموانئ وتقليل الاكتضاض داخل الميناء

فيما دعت الوزارة الجهات الساندة (الكمارك والمنافذ الحدودية) الى الاسراع بانجاز اجراءات التخليص الكمركي وتخريج البضاعة من الميناء

مناقشة تسهيل دخول مفردات البطاقة التموينية

وعقدت الشركة العامة لموانئ العراق اجتماعاً مشتركاً اليوم برئاسة الكابتن سعود عبد السلام المعاون الفني ، مع وفد الشركة العامة لتجارة الحبوب برئاسة طالب عباس حسن المدير العام

المعاون الفني اوضح أن موانئ العراق وما تشهده من تطور كبير في عمليات الشحن والتفريغ المستمرة والعوائد والأجور هي نتاجات تجارب رائدة في هذا المجال واجتماع اليوم ياتي للتوافق مع هذا التطلعات ومساهمة من شركتنا في تذليل العقبات لتسهيل دخول مفردات البطاقة التموينية والتي تساهم في توفير الغذاء والدواء للمواطن العراقي .

من جانبه قدم السيد طالب عباس حسن مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب شكره وامتنانه على الحفاوة التي تلقاها هو والوفد المرافق له ، منوهاً أن التفاهمات مع موانئ العراق جرت وفق سياقات مهنية عالية المستوى وكان محور الحديث فيها هو آلية وصول مفردات البطاقة التموينية للمواطن بصورة سريعة ومباشـرة .

الاجتماع ضم ايضاً ممثلين عـن مدراء ألأقسام في وزارة النقـل ، ومدير ميناء أم قصر الشمالـي ومعاون القسم المالي في الشركـة.