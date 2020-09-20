جولات تفقدية لمطاحن البصرة لمتابعة آلية الإنتاج والتوزيع ونوعية الطحين المجهز

تغطية أكثر من (٤٨٥) ألف طن من الحنطة المخزونة في نينوى

بغداد _ الصباح الجديد :

اعلنت وزارة التجارة عن تفقد مدير عام الشركة العامة لتصنيع الحبوب المهندس خطاب علي القيسي فرع الشركة ومطاحن انتاج الطحين في البصرة للاطلاع على آلية الانتاج والتوزيع ونوعية الطحين المجهز للمواطنين .

واوضح المدير العام ان الجولة التفقدية التي رافقه بها مدراء اقسام الرقابة والسيطرة النوعية استمرت لساعات متأخرة تم خلالها الاشراف على جميع مفاصل الانتاج والتنظيف واقسام التعبئة فضلا عن الاطلاع على الية الانتاج ونوعية الحبوب المستخدمة والطحين المنتج و مدى تطبيق شروط السلامة .

واضاف المدير العام بانه جرى خلال التجوال سحب نماذج من الانتاج لغرض الفحص المختبري ومعاينة ختم المطحنة وتواريخ الانتاج وتدقيق قوائم القطع والتجهيز واوزان الاكياس المعبئة اضافة الى مشاهدة خزانات المياه والتأكد من عمل منظومات تصفية المياه والاشراف على فحص الخبازة ، لافتا الى تأشير عدد من المخالفات وايقاف مطحنة الانمار نتيجة رصد مخالفات نوعية في الانتاج .

وعلى ذات السياق زار المدير العام فرع الشركة ومطحنة الفراهيدي الحكومية في البصرة حيث تم التاكيد على التنسيق والتعاون مع مطاحن القطاع الخاص لتحقيق الهدف الاساسي المتمثل بتوفير الطحين الجيد لعموم المواطنين .

وشدد المدير العام على عدم التهاون في المخالفات النوعية او التلاعب الذي يحدث من قبل بعض المطاحن وفي الوقت نفسه توجيه الشكر للمطاحن المتميزة ، مشيرا الى انه جرى خلال الزيارة كذلك متابعة عمل المواقع الخزينة الخاصة بمفردات البطاقة التموينية واللقاء بعدد من وكلاء الطحين والتوجيه بالالتزام بالتعليمات والضوابط فضلا عن لقائه بادارات فروع شركات الوزارة في البصرة والحديث عن مستوى الخدمات التي تقدمها وزارة التجارة لابناء المحافظة والجهود الكبيرة التي تبذلها دوائرها وشركاتها في ضوء توجيهات وزير التجارة الدكتور علاء الجبوري من اجل توفير مفردات البطاقة التموينية بالكميات والنوعيات التي تلبي الحاجة في هذا المجال وبالامكانات المتوفرة .

وشدد المدير العام في الوقت ذاته بالتعاون والتنسيق المشترك بين تشكيلات الوزارة في البصرة من اجل تقديم افضل الخدمات لابناء المحافطة.

على صعيد متصل اعلنت وزارة التجارة عن استمرار ملاكات فرع الشركة العامة لتجارة الحبوب في محافظة صلاح الدين بتجهيز المطاحن بالحنطة المحلية وحسب الخلطة المعتمدة من قسم السيطرة النوعية بغية توفير مادة الطحين ضمن مفردات البطاقة التموينية.

واوضح مدير عام الشركة المهندس عبد الرحمن عجي طوفان ان كمية الحنطة المجهزة لمطاحن المحافظة بلغت ( ١٠٤٧٥) طنا ، مضيفا بانه تم كذلك مناقلة كمية (٣٦١٠) اطنان حنطة محلية من صومعة تكريت إلى سايلو خان ضاري.

ولفت المدير العام الى استمرار اعمال تغطية الخزين حيث بلغت نسبة التغطيه ٨٥٪ بعد وصول الوجبة الثانية من مادة الفوكسوفين وسيتم الانتهاء من التغطية خلال الاسبوع المقبل .

من جانب اخر اشار المدير العام الى قيام الملاكات العاملة في سايلو النجف الافقي بتجهيز وكلاء المحافظة بالرز والمحلي حيث بغلت الكمية المجهزة قرابة( 3000 ) طنا ، مشيرا الى تجهيز المطاحن الاهلية بالحنطة المحلية حيث بلغ اجمالي المجهزة (٧٤٣٤) طنا.

من جانبها انجزت ملاكات فرع الشركة العامة لتجارة الحبوب في نينوى تغطية اكثر من (٤٨٥) الف طن من الحنطة المحلية بانواعها والمتسلمة من الفلاحين والمسوقين للموسم المنتهي ٢٠٢٠ في سبع مواقع تسويقة منتشرة في عموم المحافظة .

وبينت الشركة في بيان نقلا عن المدير العام ان نينوى ( سلة غذاء العراق ) استخدمت في حملة تغطية خزين الحنطة بحدود ( ١٠٥٦) جادرا و (٤٥١٠٠) كيس جوت اضافة الى (٤٨١٠) طنا من الحبال لربط ( الجوادر ) ، اضافة الى استخدام (٣٢) الف حمل ( بلوكة) لتعزيز متانة الجوادر من الحركة ..

واضاف المدير العام الى الجهد لم يتقصر على عملية التغطبة بالاغطية البلاستيكية (الجوادر) للمحافظة على خزين الحنطة من الامطار فحسب بل تم تعزيز الحماية والمحافظة على خزين الحنطة من الاصابة الحشرية او اي حيوانات اخرى من خلال قيام وحدات المختبر بتعفير الخزين باستخدام ( ٥٣١٣) علبة فوستوكين.

واشار المدير العام الى قسم المخازن كان قد وجه ببدء الحملة في الاول من ايلول وانتهت في الخامس عشر منه وتابعنا كل مراحل التغطية في البلاد وكيف ان المواقع كانت تتسابق مع الزمن لتنفيذ المرحلة الاهم والاصعب بعد حملة التسويق ، وبفضل الله وهمة الابطال في المواقع ومع تصاعد درجات الحرارة انجزنا المهمة بالوقت المحدد والبعض انجز قبل هذه المدة .

وتوزعت الكميات الني تم تغطيتها في مواقع نينوى في سايلو بازوايا (٣٣) بنكرا بكمية ( ١٨٤ ) الف طن باستخدام (٣٥٥) جادرا ، وسايلو الوائلية (١٦) مسطبة و (٨) بناكر بكمية ( ٩٦) الف طن وباستخدام (٢٢٤) جادرا ، سايلو مخمور ( ١٢) بنكرا وبكمية ( ٦٧) الف طن باستخدام ( ١٠٥) جوادر ، ساحة الموصل تم استخدم ( ١٣٩) جادرا لتغية (٥٧) الف طن ، وساحة روفيا تم استخدم ( ٥٧) جادرا لتغطية (٨) بناكر بكمية (٣٠٣٦٣) طنا ، ساحة مشيرفة استخدم (١٣٣) جادرا لتغطية (٣٩،٢٣٣) طنا من الحنطة في (١٥) بنكرا واخيرا سايلو تلعفر الذي استخدم ( ٤٣) جادرا لتغطية بنكران وكمية الخزن ( ١١٣٥٥) طنا .

يشار الى محافظة نينوى كانت في مقدمة المحافظات المنتجه للحنطة هذا العام بعد تسلمها اكثر من (٩٢٧) الف طن .