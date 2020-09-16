الشرطة يواجه الأهلي بشعار الفوز ورد الاعتبار

ضمن الجولة الرابعة لدوري أبطال آسيا

بغداد ـ الصباح الجديد:

يخوض فريق الشرطة، مباراة مهمة، في الساعة السادسة مساء اليوم الخميس، أمام أهلي جدة السعودي، في رابع جولات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا لكرة القدم.وكان الشرطة قد خسر المباراة الماضية أمام أهلي جدة، بهدف من دون رد، وبالتالي يتوجب على الفريق العراقي، تحقيق نتيجة إيجابية.

ويدخل لاعبو الشرطة المباراة بشعار الفوز ورد الاعتبار لتأكيد جدارة الفريق الاخضر الذي يضم عماد لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم.ويتصدر أهلي جدة، ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، أما الشرطة يحتل المركز الثالث بنقطة وحيدة.ويرصد التقرير التالي بعض الحلول التي قد تمنح الشرطة فرصة كسب نقاط المباراة:

يجب أن يتخلى الشرطة عن التحفظ المفرط، ويخوض المباراة بثقة أكبر، بعد أن كشفت المباراة الأولى عن قدرة الفريق على تحقيق الفوز.وبالتالي فإن التحفظ المفرط غير مبرر في مباراة لا تقبل أنصاف الحلول، خاصة وأن أهلي جدة ضمن تأهله عن المجموعة، وبالتالي يجب أن يقوم الشرطة بالهجوم المبكر.

ويجب على الشرطة، البحث عن حلول متنوعة، وعدم الرهان فقط على الكرات الثابتة مثلما حدث في اللقاء السابق.وبالتالي يجب إيجاد حلول لإرهاق دفاع أهلي جدة، خاصة وأن الشرطة يملك لاعبين مميزين على الأطراف وفي العمق ومنطقة المناورات.لاعبو الشرطة مطالبون بتوزيع الجهد البدني، خاصة وأن لياقة الفريق البدنية غير مكتملة، لابتعاد الفريق عن المنافسات لفترة طويلة.

ويجب على الشرطة، الحفاظ على القوة البدنية حتى النهاية، وتجنب سيناريو المباراة الأولى، حيث عانى الفريق من انخفاض واضح في المستوى البدني، خاصة في الربع الأخير من المباراة، مما أدى لاهتزاز شباكه.

عودة اللاعب الدولي المتألق محمد قاسم لفريق الشرطة، يمثل ورقة رابحة في يد المدرب عبد الغني شهد.ويجب أن يستغل المدرب، لاعبه المميز، لخدمة صناعة اللعب ومساندة الخط الأمامي، خاصة وأن محمد قاسم يمتاز بالتمريرات الذكية والقدرة على التسجيل.

ضرورة أن يستوعب لاعبو الشرطة، درس المباراة الأولى، وأن الفارق بين الفريقين ليست كبيرًا، بدليل إهدار الكثير من الفرص، وأفضلية الشرطة.وبالتالي يتوجب على اللاعبين أن يدركوا بأن الشرطة قادر على هزيمة أهلي جدة، وهنا المسؤولية تقع على عاتق المدرب، بضرورة زرع ثقافة الفوز والثقة داخل نفوس اللاعبين.

هذا وقررت الهيئة الإدارية لنادي الشرطة ، تكريم الفريق رغم خسارته أمام الأهلي السعودي، في الجولة الثالثة من دوري المجموعات لدوري أبطال آسيا.وخطف الأهلي فوزًا متأخرًا على حساب الشرطة بهدف من دون رد، في المباراة التي أقيمت الإثنين، على ستاد خليفة الكبير في العاصمة القطرية الدوحة.وقال مصدر من الإدارة «الإدارة قررت تكريم الفريق برغم الخسارة، بعد الأداء المميز رغم الظروف التي مر بها الشرطة وانقطاعه عن التدريبات لمدة 6 أشهر، لكنه كان الطرف الأفضل في المباراة».

واصل: «التكريم يعد حافزا معنويا للاعبين قبل مواجهة اليوم الخميس الثانية أمام الأهلي لحساب الدور الرابع من دوري المجموعات، حيث تمثل المواجهة الأمل الأخير للفريق، لو أراد التأهل والحظوظ ما زالت قائمة للتعويض».