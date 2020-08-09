قانوني: مطاطية اعتماد البطاقة الالكترونية تشكل خطرا على الانتخابات المقبلة

ينتج عنها تزوير أكبر..

بغداد – الصباح الجديد :

حذر الخبير القانوني، أحمد العبادي، امس السبت، من فقرة تشكل خطرا على العملية الانتخابية المقبلة.

وقال العبادي، “لم نجد نص صريح وواضح ووحيد يعتمد البطاقة البايومترية في الانتخابات المقبل”.

وأضاف: “حيث منح القانون مطاطية في اعتماد البطاقة الالكترونية دون تحديد ما إذا كانت بايومترية او بطاقة الناخب العادية بدون صورة الناخب بالنسبة لمن قام بتحديث بطاقاتهم الانتخابية، وهذا يشكل خطر كبير على العملية الانتخابية وسينتج عنها فرص لتزوير الانتخابات اكبر لوجود البطاقات الانتخابية قصيرة الأمد عند الكثيرين، ويمكن استعمالها في الانتخابات”.

وتابع العبادي بالقول: “لذا نرى من لايريد التزوير في الانتخابات المقبلة، ان يعتمد النظام البايومتري فقط لاغيره، وحث المواطن على تحديث البطاقة الانتخابية من خلال الفرق الجوالة”.