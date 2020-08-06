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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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عمر هاني يسجل أول أهدافه مع أبويل القبرصي

رياضة
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عمان ـ وكالات:

أحرز الأردني عمر هاني، أول أهدافه مع أبويل نيقوسيا القبرصي، وذلك في مباراة ودية فاز فيها فريقه على أولمبياكوس (3-2)، في إطار التحضير للاستحقاقات الرسمية المقبلة.. وسجل هاني هدفه بطريقة رائعة، حيث تلاعب بالمدافعين على حافة منطقة الجزاء، وسدد بشكل مفاجئ ومن مسافة بعيدة كرة قوية استقرت في الزاوية اليسرى لحارس مرمى أولمبياكوس.

وقام عمر هاني باستعراض هدفه الذي سجله في مرمى أولمبياكوس على صفحته الخاصة بموقع “فيس بوك”، حيث أبدت الجماهير إعجابها بجمالية الهدف وتوقعت له مستقبل أفضل مع أبويل.

وانتقل عمر هاني “20 عاما”، لصفوف أبويل نيقوسيا العام الماضي بعدما تم شراء عقده من نادي الفيصلي.ولم يحصل عمر هاني، طيلة الفترة الماضية على فرصة اللعب مع فريق أبويل نيقوسيا في المواجهات الرسمية، لكن يبدو أنه بات قريبا من المشاركة، بعدما أثبت نفسه في المباراة الودية واكتسب الثقة المطلوبة.. جدير بالذكر أن فريق أبويل نيقوسيا يضم بصفوفه أيضا نجم الكرة الأردنية موسى التعمري.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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