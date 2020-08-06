ميسي زعيم أوروبا في سباق الركلات الحرة

بوينس آيرس ـ وكالات:

جاء النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، على رأس مسجلي الأهداف من الركلات الحرة، ليثبت تفوقه الدائم في هذا الجانب على نجوم الدوريات الـ5 الكبرى.

وبحسب شبكة “أوبتا” للإحصائيات، فإن ميسي سجل 33 هدفًا من الركلات الحرة المباشرة، بنجاح تهديفي بلغت نسبته 9.6%، ليصبح أفضل مسجل للأهداف من الركلات الحرة منذ بداية موسم 2011-2012.. وجاء في المركز الثاني، البوسني ميراليم بيانيتش، لاعب وسط يوفنتوس الحالي وروما السابق، برصيد 16 هدفًا، بنسبة 11.9%.

واحتل المركز الثالث، التركي هاكان كالهانوجلو، لاعب ميلان الحالي وباير ليفركوزن السابق، برصيد 14 هدفًا، بنسبة 9.9%.

وحل البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الحالي وريال مدريد السابق، في المركز الرابع، برصيد 14 هدفًا، بمعدل 5.4%... وجاء الإيطالي أندريا بيرلو في المركز الخامس، برصيد 12 هدفًا، بمعدل 10.3%..