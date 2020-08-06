درجال يلتقي وزير الثقافة والرياضة القطري

ناقش آلية تفعيل مذكرة التفاهم

قسم الاعلام والاتصال الحكومي

التقى وزير الشباب والرياضة عدنان درجال وزير الثقافة والرياضة القطري صلاح بن غانم العلي ، بحضور سفير جمهورية العراق لدى دولة قطر عمر البرزنجي، في مقر وزارة الشباب والثقافة القطرية ، وجرى خلال اللقاء بحث افاق التعاون المشترك في المجالين الشبابي والرياضي مع مناقشة الية تفعيل مذكرة التعاون المشترك الموقعة بين البلدين عام 2017 , واتفاقية التعاون بين اكاديمية سباير بدولة قطر مع وزارة الشباب والرياضة.

ورحب الوزير بن غانم العلي بطروحات الوزير درجال معربا عن استعداد دولة قطر فتح آفاق رحبة للتعاون في مجال تنمية الشباب والرياضة والتفاهم بشأن سُبل تفعيل الاتفاقية المشتركة المُوقعة بينهما، فضلاً عن تبادل الخبرات والكفاءات وملفات عدة تهم البلدين الشقيقين وتعمل على الارتقاء بمستوى الرياضة وتوفير الفرص المختلفة امام الشباب.

من جانب اخر، اكد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، حرص الوزارة على تذليل الصعوبات التي تواجه الاتحادات الرياضية، ولاسيما الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم بشأن اللاعبين المغتربين وضمان التحاقهم بالمنتخبات الوطنية في أسرع وقت ممكن.

وقال “درجال” انه في تواصل مع الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة بشأن موضوع اللاعبين المغتربين، وضرورة إيجاد الصيغة المناسبة لحل الامور الخاصة بالإجراءات الادارية قدر تعلق الامر بنا بعد عطلة عيد الاضحى المبارك، مبينا ان الوزارة ستبذل كل الجهود الممكنة لحسم القضايا المتعلقة باللاعبين وضمان التحاقهم بالمنتخبات الوطنية ورفع اسم العراق عاليا في المحافل الدولية، لاسيما وان العراق لديه استحقاقات دولية وآسيوية عدة، واقل مانقدمه هو تسهيل مهمة اللاعبين الذين يتم ترشيحهم من قبل مدربي المنتخبات الوطنية في ظل الظروف التي تواجه العراق والعالم بسبب تفشي جائحة كورونا.

واوضح الوزير درجال، عزم الوزارة على حل جميع الامور، ولن تدخر جهداً في ابداء المساعدة الممكنة خدمة للرياضة ولأبنائها داخل وخارج العراق.

إلى ذلك، تناقلت وسائل الإعلام خلال اليومين الماضيين خبرين، الأول يتعلق بقيام اللجنة الأولمبية بالتصرف بمبالغ تتجاوز سبعة مليارات، فيما تناول الخبر الثاني طلب اللجنة الأولمبية من الدائرة الإدارية والمالية في وزارة الشباب والرياضة كشفا تفصيليا عن مبلغ يتجاوز الأربعة مليارات بناءً على تصريحات إعلامية من قبل الوزارة.

وفي الوقت الذي تثمن فيه وزارة الشباب والرياضة دور وسائل الإعلام في رصد ومتابعة كل ما يتعلق بـ شؤون الرياضة أنشطة وأموالًا، لا سيما وان اللجنة الأولمبية قد أرسلت الى الوزارة كشفاً تفصيلياً عن موارد صرف هذه الأموال ومن منطلق المسؤولية، فإنها تؤكد أن السيد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال وجه بإحالة جميع موارد صرف ميزانية اللجنة الأولمبية لعام ٢٠١٩ الى ديوان الرقابة المالية الاتحادي لغرض تدقيق ما ورد وإتخاذ القرارات المناسبة.