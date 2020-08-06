بعد غياب عامين.. ” أمر شخصي” يعيد شيري عادل للدراما

الصباح الجديد – وكالات

بعد عامين كاملين من الغياب عن الشاشة الصغيرة، تعاقدت النجمة شيري عادل على بطولة حكاية “أمر شخصي” وهو الحكاية الرابعة لمسلسل “إلا أنا”، لتنضم لنجمات المسلسل كندة علوش وأروى جودة ووفاء عامر وحنان مطاوع وجميلة عوض.

شيري عادل حسمت مع فريق الحكاية قائمة النجوم المشاركين، وتم التعاقد بالفعل مع الفنانة سيمون والفنان ميدوعادل وايهاب فهمى، جمال عبد الناصر، وجارى اختيار عدد من الفنانين الشباب للمشاركة فى الحكاية وهي من تأليف عمر عبد الحليم الذي انتهى بالفعل من كتابة الحلقات العشر، ويتولى الإخراج محمود كامل الذي بدأ التحضير للتصوير المقرر منتصف آب الجاري.

“أمر شخصى” هى الحكاية الرابعة من مسلسل “إلا أنا”، وتم حتى الآن عرض حكايتين منهم على قناة dmc، هما “بنات موسى” بطولة وفاء عامر، و”سنين وعدت” بطولة أروى جودة، ويتم حالياً تصوير الحكاية الثالثة وهي “أمل حياتي” بطولة حنان مطاوع، كما تم الاستعداد للخامسة بعنوان “لازم أعيش” بطولة جميلة عوض، والسادسة “ضى القمر” بطولة كندة علوش.

يذكر أن شيرى عادل ظهرت للمرة الأخيرة بموسم دراما رمضان 2018 ببطولة مسلسل “السهام المارقة”.