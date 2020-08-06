جوى كينج قاتلة من أجل “Bullet Train”..

الصباح الجديد – وكالات

تشارك النجمة العالمية جوى كينج بدور البطولة فى فيلم “Bullet Train” مع نجم هوليوود الشهير براد بيت، وهو الخبر الذى لاقى حماسا كبيرا من قبل المعنيين بالسينما حول العالم.

ومن المقرر أن تجسد جوى كينج البالغة من العمر 21 عاما دور قاتلة ضمن أحداث الفيلم الذى سيقوم بإخراجه ديفيد ليتش الذى أخرج عددا كبيرا من الأفلام الناجحة مثل “Deadpool 2” و “Atomic Blonde” و “Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw”، و ذلك حسب موقع

و فيلم “Bullet Train” مأخوذ من الرواية اليابانية “ماريا بيتل”، من المقرر أن يبدأ الإنتاج في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية خلال فصل الخريف، وتدور احداث العمل حول 5 قتله محترفين يجدون أنفسهم علي متن قطار سريع، ليكون لكل منهم مهمة للتنفيذ.

يذكر أن جوي كينج قدمت عدد كبير من الأعمال السينمائية الناجحة، و من أبرزها : “Going in Style” و “Radium Girls” و “Stonewall”، وغيرهم.