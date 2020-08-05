دعوة سبعة لاعبين مغتربين لصفوف منتخب الشباب

استعدادا للمشاركة في نهائيات آسيا

بغداد ـ الصباح الجديد:

وجه مدرب منتخبنا الوطني للشباب لكرة القدم، قحطان جثير، الدعوة لسبعة لاعبين مغتربين للالتحاق بصفوف المنتخب خلال الأيام المقبلة ضمن القائمة الأولية التي تواصل تحضيراتها لبطولة آسيا تحت 19 عاما.

وذكرت الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة ان “مدرب منتخب الشباب قدم قائمة اللاعبين المغتربين المدعوين لصفوف المنتخب إلى الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، وذلك لإكمال أوراقهم الإدارية، وإصدار الجواز العراقي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ليتسنى لهم تمثيل المنتخب الوطني للشباب والمنتخبات الوطنية العراقية الاخرى مستقبلاً“.

وأضافت ان “القائمة ضمت اللاعبين المغتربين لصفوف منتخب الشباب، كل من اللاعبين: علي باسل الموسوي (كوبنهاكن الدنماركي)، وأيسن اسحاق (ملبورن فيكتوريا الأسترالي)، وعلي الحمادي(سوانزي ستي الانكليزي)، وكاردو كاميران صديق(كرستال بالاس الانكليزي)، وأمين نوفل الدخيل (ستاندرلييج البلجيكي تحت 19 عاما)، ومتين ديار صالح (بروندبي الدنماركي)، والحارس نديم ناظم (فالكنبرغ السويدي)”.

وتابعت “يعد اللاعب علي الحمادي، لاعب سوانزي ستي الانكليزي، العراقي الوحيد ضمن قائمة المدعوين، الذي يمتلك جواز سفر عراقي، بينما يحتاج بقية اللاعبين المدعوين إلى إكمال أوراقهم الإدارية وإصدار جواز عراقي، ليتسنى لهم تمثيل منتخب الشباب خلال الفترة المقبلة”.

ووجه وزير الشباب والرياضة عدنان درجال دوائر الوزارة كافة بتوفير اقصى درجات الدعم للمنتخبات الوطنية بمختلف الألعاب الرياضية، لا سيما التي تنتظرها استحقاقات خارجية لتمثيل العراق في البطولات الدولية ، مبينا ان الوزارة هي مؤسسة قطاعية داعمة للشباب والرياضة في مفردات عملها وبذلك يتحتم عليها توفير الدعم الحكومي بجميع اشكاله لفرقنا الوطنية ومنها منتخب شباب العراق بكرة القدم الذي تنتظره المشاركة في نهائيات اسيا تحت 19 عاماً، ونطمح ان يكون خير سفير للكرة العراقية فيها .

إذ أكد مدير عام دائرة الاستثمار والتمويل الذاتي علي شمس الدين ان مهمة توفير معسكر متكامل لمنتخبنا الشبابي لمدة اربعة عشر يوما في كربلاء المقدسة، انيطت وحسب توجيه السيد وزير الشباب المباشر الى دائرتيّ الاستثمار وشؤون الاقاليم والمحافظات ، لافتا ان الدوائر المذكورة شرعت على الفور لاكمال جميع تحضيرات المعسكر من سكن وطعام ونقل على اعلى المستويات ابتداءً من يوم غد الاربعاء 29-7-2020، موعد انطلاق المعسكر فيما تكفلت دائرة الأقاليم بتهيئة الملعب الخاص بالتدريب من جميع جوانبه بالتنسيق مع اتحاد الكرة بعثة منتخبنا الشبابي بهذا الاتجاه وستتكفل دائرة الطب الرياضي بالتنسيق مع دائرة التربية البدنية، بالأمور العلاجية وأخذ مسحات للتأكد من عدم اصابة أي فرد من الوفد بـ ڤيروس كورونا المستجد .

وثمن مدرب منتخبنا الشبابي قحطان جثير سرعة التفاعل والاستجابة لمستلزمات تحضير منتخبنا الشبابي للبطولة الاسيوية والاهتمام الكبير الذي أبداه الوزير درجال لدعم المنتخب المعنوي واللوجستي، فضلاً عن توفير جميع المستلزمات المطلوبة للمعسكر.

يشار الى ان القرعة اوقعت منتخبنا الشبابي لكرة القدم، بالمجموعة الثانية إلى جانب منتخبات اليابان وكوريا الجنوبية والبحرين في البطولة التي ستقام في اوزبكستان للمدة من 14-31 تشرين اول المقبل من العام الحالي .