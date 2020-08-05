أربيل يجدد تمسكه بقهرمان ونياز

بغداد ـ الصباح الجديد:

جددت إدارة نادي أربيل تعاقدها مع ثنائي الفريق حيدر قهرمان ونياز محمد، لتمثيل الفريق لموسم إضافي.. وقال المنسق الإعلامي للنادي ريبين رمزي، “الإدارة جددت تعاقدها مع الثنائي قهرمان ونياز لتقطع الطريق على الشائعات التي كانت تتحدث عن انتقال نياز لفريق آخر ويجدد الولاء لأربيل“.وأضاف، أن الجهاز الفني بقيادة المدرب الكرواتي رادان، يسعى لإتمام القائمة النهائية للفريق والبدء بالتحضيرات الرسمية لإعداد الفريق للموسم المقبل بوقت مبكر.

يشار إلى أن فريق أربيل تعاقد مع عدد من اللاعبين الشباب من أندية دوري كردستان تحضير للموسم المقبل.