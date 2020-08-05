  • الأربعاء , 5 أغسطس 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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أربيل يجدد تمسكه بقهرمان ونياز

رياضة
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بغداد ـ الصباح الجديد:

جددت إدارة نادي أربيل تعاقدها مع ثنائي الفريق حيدر قهرمان ونياز محمد، لتمثيل الفريق لموسم إضافي.. وقال المنسق الإعلامي للنادي ريبين رمزي، “الإدارة جددت تعاقدها مع الثنائي قهرمان ونياز لتقطع الطريق على الشائعات التي كانت تتحدث عن انتقال نياز لفريق آخر ويجدد الولاء لأربيل“.وأضاف، أن الجهاز الفني بقيادة المدرب الكرواتي رادان، يسعى لإتمام القائمة النهائية للفريق والبدء بالتحضيرات الرسمية لإعداد الفريق للموسم المقبل بوقت مبكر.

يشار إلى أن فريق أربيل تعاقد مع عدد من اللاعبين الشباب من أندية دوري كردستان تحضير للموسم المقبل.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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