المالية النيابية: إطلاق رواتب تموز.. الأسبوع الجاري

بغداد ـ الصباح الجديد:

كشف عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، عن موعد اطلاق رواتب موظفي الدولة لشهر تموز، مبينا أن الحكومة تمتلك السيولة المادية لصرف الرواتب خلال هذا الاسبوع.

وقال كوجر، إن “الحكومة لا تستطيع أن تتراجع او تكذب بالعهود التي قطعتها على نفسها ومنها صرف رواتب الموظفين قبل عيد الأضحى الذي يصادف يوم الجمعة المقبل”.

واضاف أن “الحكومة امنت رواتب الموظفين لمدة 3 اشهر من خلال الاقتراض الداخلي”.

وتابع كوجر ان “رواتب شهر تموز ستطلق خلال هذا الاسبوع كما وعدت الحكومة من دون أن تتأخر كما حصل في الشهريين الماضيين”.

من جانبها، أكدت اللجنة الاقتصادية النيابية أن الارتفاع الطفيف بأسعار النفط سينعكس ايجابا على خفض العجز المالي لدى الحكومة، في حين هددت بمحاسبة وزير المالية ما لم يصدر الاوامر بصرف رواتب الموظفين قبل حلول عيد الاضحى.

وقال عضو اللجنة الاقتصادية النيابية ندى شاكر جودت، إن «الحكومة ملزمة وفقا لقانون الاقتراض الخارجي والداخلي بصرف رواتب الموظفين الاسبوع الجاري دون اي قطع او تاخير».

وأضافت «لا يوجد اي مبرر سيما مع وجود مناسبة العيد من تاخير الرواتب وسيجري محاسبة وزير المالية في حال الاخفاق مجددا بقضية الرواتب». وأشارت جودت إلى أن «تحسن طفيف جرى في اسعار النفط وهذا انعكس ايجابا على الايرادات النفطية العراقية وانخفاض العجز ما يسهم في دعم الحكومة ماليا في الوقت الراهن وتقليل الاعتماد على النفط في الاشهر المقبل عبر تنمية مشاريع اقتصادية اخرى».

هذا في وقت دعا فيه مصرف الرافدين المواطنين إلى إيداع أموالهم في المصرف والحصول على فوائد مالية ربحية لهم.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف إن “إيداع أموال المواطنين في فروع المصارف وفتح الحسابات المصرفية لهم يقابله منح الفوائد المترتبة عليه”.

وأضاف، أن “الكثير من المواطنين ما يزالوا يكتنزون أموالهم في المنازل ومن دون جدوى وعليهم الاستفادة من تحريك هذه الأموال في القطاع المصرفي واستثمارها واستقطابها لتشغيلها في قطاعات أخرى”.