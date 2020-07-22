  • الأربعاء , 22 يوليو 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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زيارة الكاظمي الى طهران تحظى باهمية بالغة في البلدين

شؤون عراقية
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الصباح الجديد – وكالات:
وصف مدير مرکز الدراسات الإستراتيجية والعلاقات الدولية في طهران امير الموسوي زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الى طهران بالمهمة جدا قائلا: “هي اول زيارة خارجية لرئيس الوزراء العراقي الجديد وكذلك من اهمية هذه الزيارة انها تستمر يومين بسبب الكثير من اللقاءات ” .
واضاف امير الموسوي دبلوماسي سابق في حديث خاص لمراسل ارنا ان ” لقاءات رئيس الوزراء العراقي ستكون على مستوى لقاء مع رئيس الجمهورية حسن روحاني وكذلك رئيس مجلس الشورى الاسلامي السيد قاليباف وكذلك امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني “علي شمخاني” كذلك لقاءات مهمة ستكون على جدول اعمال السيد الكاظمي وتتوج هذه اللقاءات بلقاء الامام الخامنئي خاصة ان هذا اللقاء اول لقاء للامام الخامنئي خلال 5 اشهر ماضية ويدل على اهمية موقع جمهورية العراق في قلوب الايرانيين “.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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