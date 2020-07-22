فتح باب المشاركة في جائزة الطيب الصالح العالمية

الصباح الجديد ـ متابعة:

أعلنت جائزة الطيب صالح العالمية للإبداع الكتابي عن فتح باب المشاركة في دورتها الحادية عشرة أمام الأدباء العرب، في مجالات؛ الرواية والقصة القصيرة، والمحور الثالث المتغير، الذي خصص هذا العام للشعر.

وتشترط الجائزة أن تكون الأعمال المترشحة مكتوبة باللغة العربية، وألا يكون العمل قد قُدم للمشاركة في أيّ مسابقة أخرى، وألا يكون قد نُشر من قبل بأيّ وسيلة من وسائل النشر.

كما تشترط الجائزة الالتزام بعدم نشر الأعمال إلا بعد إصدار الطبعة الأولى من شركة “زين” الراعية للجائزة.

تقبل المشاركات عبر البريد الإلكتروني للجائزة أو عن طريق البريد العادي بعنوان مقر الجائزة في الخرطوم. وعلى المتقدمين تزويد أمانة الجائزة بنسختين من العمل، على أن توضّح على المظروف البيانات الشخصية؛ العنوانان البريدي والإلكتروني، رقم الهاتف، ومحور المشاركة.

وقرارات لجان التحكيم نهائية ولا تجوز المطالبة بكشفها. أما الأعمال المقدمة للمسابقة، والأعمال الفائزة، والأعمال الأخرى التي توصي بها لجان التحكيم، يحق لشركة “زين” طباعتها طبعة أولى فقط ونشرها نشرا غير تجاري، وعلى كل متسابق التوقيع على طلب المشاركة وإقرار الموافقة بالنشر المتاحين على الموقع الإلكتروني.

وتشدد هيئة الجائزة على أنه لا تجوز المشاركة بأكثر من عمل للكاتب، كما لا تجوز المشاركة في محورين مختلفين في الدورة ذاتها. بينما يجوز لمن سبق له الفوز في الدورات السابقة أن يشارك بعد مرور خمس دورات على فوزه.

يحق لمجلس الأمناء إذا تأكد له إخلال مشارك بهذه الشروط في أي مرحلة من مراحل المسابقة – حتى بعد الإعلان عن الفائزين – سحب الجائزة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. ترسل الاعمال على العنوان التالي:

مبنى الشركة السودانية للهاتف السيار(زين)

جمهورية السودان-الخرطوم

ص ب :13588-المقرن- شارع الغابة

أو عبر البريد الالكتروني:

Eltayeb.salih@sd.zain.com

