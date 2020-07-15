القوات العسكرية تصل مناطق عصية في ديالى بقيت خارج السيطرة منذ 2003

“المشتركة” تؤكد استخدام تكتيك مختلف في “أبطال العراق الرابعة”

بغداد – وعد الشمري:

أكدت القوات المسلحة، أمس الثلاثاء، تحقيق المرحلة الرابعة من عملية أبطال العراق نتائج كبيرة في ملاحقة بقايا تنظيم داعش الإرهابي في محافظة ديالى، لافتة إلى استخدام تكتيك مختلف في الهجوم، مشيرة إلى وصول القطاعات العسكرية إلى مناطق لم تتمكن منها منذ عام 2003.

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات اللواء تحسين الخفاجي، إن “الملف الأمني يعد من أولويات عمل القائد العام للقوات المسلحة، التي وجه باستمرار ملاحقة بقايا تنظيم داعش”.

وتابع الخفاجي، في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “المرحلة الحالية من العمليات قد حصلت في محافظة ديالى، لما تشكله هذه المحافظة من أهمية كبيرة على الجانب الجغرافي والتنوع السكاني”.

وأوضح، أن “السيطرة على منفذ مندلي والمنذرية جاء بالتزامن مع انطلاق المرحلة الرابعة من عملية أبطال العراق، لإحكام السيطرة على مناطق لم تصلها قواتنا منذ عام 2003”.

وبين الخفاجي، أن “تزايد الضغط على التنظيمات الإرهابية في عمليات إرادة النصر اجبرها على التواجد في ديالى، بعد خسارتها لمناطق مهمة في محافظتي كركوك وصلاح الدين”.

وأشار، إلى أن “العمليات في ديالى مهمة للغاية، لإدامة الضغط على التنظيمات الإرهابية التي كانت تشغل مناطق في حمرين والمحاذي لها”.

وكشف المتحدث العسكري، عن “معلومات استخبارية من التحالف الدولي والوكالات والمصادر وما تمخضت عنه عمليات إرادة النصر عن أماكن تواجد الإرهابيين في ديالى”.

وأكد الخفاجي، أن “تكتيكاً مختلفاً تم استخدامه في العملية الأخيرة، المتمثلة بقيام جهاز مكافحة الإرهاب والقوات الخاصة العراقية بالتقاط أهداف معينة قبل ثلاث ساعات من الموعد الرسمي للانطلاق وتحديداً بعد منتصف الليل”.

وأوضح، أن “تلك القوات بدأت في الساعة الثالثة ليلاً بإنزال جوي بالتنسيق مع طيران الجيش من أجل معالجة أهداف حيوية مهمة قبل الشروع بالعملية التي بدأت مع صباحاً”.

ومضى الخفاجي، إلى أن “نتائج مهمة تم تحقيقها من خلال قتل العديد من الإرهابيين ومعالجة أهداف وأوكار وضبط كميات كبيرة من الأسلحة”.

من جانبه، أشاد رئيس لجنة الأمن النيابية محمد رضا آل حيدر بما حققته عملية أبطال العراق من نتائج على صعيد استهداف بقايا الإرهاب”.

وذكر آل حيدر في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “قواتنا المسلحة وصلت إلى مناطق رخوة أمنياً وكانت تشهد سيطرة واضحة لتنظيم داعش”.

ودعا إلى “مواصلة الزخم وعدم فسح المجال أمام الإرهاب في العودة مجدداً لاسيما في محافظة ديالى التي تشهد بين مدة وأخرى أعمال عنف”.

وشدد آل حيدر على “أهمية استمرار التواصل بين مختلف القطعات العسكرية واستثمار المعلومة الاستخبارية، بما يحقق الهدف المنشود في القضاء على الإرهاب والحفاظ على النصر”.

يذكر أن قيادة العمليات المشتركة قد أعلنت أمس الأول عن انتهاء المرحلة الأولى من عمليات أبطال العراق الرابعة بتحقيق نتائج جيدة، ولفتت إلى أن موعد المرحلة الثانية سيكون قريباً.