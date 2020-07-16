مي عز الدين ترد على أنباء استبعادها من موسم دراما رمضان 2021

الصباح الجديد-وكالات:

في أول رد على أنباء استبعاد مسلسل “خيط حرير” للنجمة مي عز الدين، من موسم دراما رمضان 2021، بسبب مخاوف صناعه من استكمال تصويره وسط استمرار جائحة كورونا، أعلنت النجمة سوسن بدر عودة التصوير مساء أمس الثلاثاء، وأكدت على مشاركة مي بأول يوم، علما أن الأخيرة بعيدة عن مواقع التواصل الاجتماعي منذ أكثر من عام ونصف العام عقب الضجة التي أثيرت بشأن مسلسلها الأخير “البرنسيسة بيسة.

وحسب مصادر تم استئناف التصوير مع وضع خطة احترازية لضمان سلامة جميع العاملين في المسلسل، ولكن لم يجر تحديد موعد العرض، فهناك مقترح بعرض المسلسل في الموسم الشتوي مع بداية العام 2021 وعدم الانتظار لموسم دراما رمضان، خاصة وان مي عز الدين سبق ان أعلنت عدم اهتمامها بخوض المنافسة في الموسم الرمضاني، ورحبت بعرض العمل في موسم آخر، وأكدت أن المشاركة في الموسم الأشهر دراميا لم تعد هدفا لها، والقرار النهائي بموعد العرض سواء في رمضان أو خارجه، سيجري اتخاذه عقب الانتهاء من التصوير.

واضافت: لم يعد العرض في موسم رمضان هدفي، لاني افضل ان اعمل بهدوء وتركيز ولا استعجل التصوير للحاق بالموسم، مثلما اخذت الوقت الكافي لقراءة القصة واختيارها، ومتى ما انتهي وزملائي من التصوير يعرض العمل في أي وقت كان سواء في رمضان او غيره من الاشهر.

مسلسل خيط حرير” يشارك في بطولته اضافة الى مي عز الدين محمود عبد المغنى وسوسن بدر ونيكولا معوض ومي سليم وأحمد خليل. تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج ابراهيم فخر.