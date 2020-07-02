  • الخميس , 2 يوليو 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

صجم برّي

ثقافة
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أحمد ضياء

1

باستطاعة الرّصاص أن يقتل كل شيءٍ

إلّا النّار ..

كلّما ضرب فيها

عادت شامخة

من جديد.

2

متى تكفُّ التّوابيت عن الخروج من عيني

في حوار مظلم

ظهرت الشّواطئ من راحتيكِ

على شكلِ تلويحة ينابيع

ناطر عند باب امتثالكِ لي

لأكوّنَ نذرُ أوصل الليالي المتقافزة من جديلتِكِ.

3

غسلنا الأرض بالدَّماء

شررنا أعباء حزننا على الشّمس

صرنا وطناً بلا جسد

غسّلنا طين وجودنا على مريلة العلم

تصبّرنا على الجّوع / الهم / الألم / لكننا لم نتصبّر على فقدان وطن

لذا كمنوا لنا في كلِّ شارع

من يأخذ نفساً من أنفاسنا

ويزرع بلدنا الرَّصاص.

4

في كلِّ صباح وبعد أن أغتسل

أنظرُ إلى المرآة

تكبر تلالٌ الأمهات على ظهري.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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