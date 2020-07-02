أحمد ضياء

1

باستطاعة الرّصاص أن يقتل كل شيءٍ

إلّا النّار ..

كلّما ضرب فيها

عادت شامخة

من جديد.

2

متى تكفُّ التّوابيت عن الخروج من عيني

في حوار مظلم

ظهرت الشّواطئ من راحتيكِ

على شكلِ تلويحة ينابيع

ناطر عند باب امتثالكِ لي

لأكوّنَ نذرُ أوصل الليالي المتقافزة من جديلتِكِ.

3

غسلنا الأرض بالدَّماء

شررنا أعباء حزننا على الشّمس

صرنا وطناً بلا جسد

غسّلنا طين وجودنا على مريلة العلم

تصبّرنا على الجّوع / الهم / الألم / لكننا لم نتصبّر على فقدان وطن

لذا كمنوا لنا في كلِّ شارع

من يأخذ نفساً من أنفاسنا

ويزرع بلدنا الرَّصاص.

4

في كلِّ صباح وبعد أن أغتسل

أنظرُ إلى المرآة

تكبر تلالٌ الأمهات على ظهري.