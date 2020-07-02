أحمد ضياء
1
باستطاعة الرّصاص أن يقتل كل شيءٍ
إلّا النّار ..
كلّما ضرب فيها
عادت شامخة
من جديد.
2
متى تكفُّ التّوابيت عن الخروج من عيني
في حوار مظلم
ظهرت الشّواطئ من راحتيكِ
على شكلِ تلويحة ينابيع
ناطر عند باب امتثالكِ لي
لأكوّنَ نذرُ أوصل الليالي المتقافزة من جديلتِكِ.
3
غسلنا الأرض بالدَّماء
شررنا أعباء حزننا على الشّمس
صرنا وطناً بلا جسد
غسّلنا طين وجودنا على مريلة العلم
تصبّرنا على الجّوع / الهم / الألم / لكننا لم نتصبّر على فقدان وطن
لذا كمنوا لنا في كلِّ شارع
من يأخذ نفساً من أنفاسنا
ويزرع بلدنا الرَّصاص.
4
في كلِّ صباح وبعد أن أغتسل
أنظرُ إلى المرآة
تكبر تلالٌ الأمهات على ظهري.