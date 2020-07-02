هل تخفض الكمامة مستويات الأوكسجين؟

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أجرت طبيبة أميركية تجربة للتأكد من أن مستويات الأوكسجين لا تنخفض عند ارتداء الكمامات.

وتقول الدكتورة ميغان هول، وهي طبيبة أطفال في ولاية ساوث كارولينا إنها أرادت أن تنفي الشائعات المتداولة، بأن ارتداء الكمامة غير آمن، ويجعل مرتديها يتنفس غاز ثاني أكسيد الكربون بدلاً من الأوكسجين.

ولإثبات خطأ هذه الإشائعات، قامت ميغان بقياس مستويات الأوكسجين ومعدل ضربات القلب لديها قبل أن ترتدي الكمامة، ثم قامت بارتداء قناع جراحي وقناع N95 دون أن تتغير هذه القياسات بنحو ملحوظ.

وكتبت في منشور على موقع فيس بوك “لقد رأيت العديد من المنشورات وسمعت أن الناس يشتكون من عدم القدرة على التنفس عند ارتداء الكمامة، أو أنهم لن يرتدوها لأنها تخفض مستويات الأوكسجين بشكل كبير”.

وأشارت ميغان إلى تناقض في معتقدات المروجين لهذه النظرية، فهو يعتقدون أن الفيروس يمكن أن يخترق الكمامة ولذلك فلا فائدة منها، وفي نفس الوقت يعتقدون أن غاز ثاني أكسيد الكربون الذي يخرج مع الزفير يظل حبيساً داخل الكمامة.

وأضافت ميغان “الفيروسات تحتاج إلى ناقل للانتشار، وناقل فيروس كوفيد 19 هو قطرات الجهاز التنفسي، وتلك القطرات لا تمر بسهولة عبر كمامة يتم ارتداؤها بشكل صحيح”.

وخلال التجربة، قاست كمية الأوكسجين ومعدل ضربات القلب في 4 سيناريوهات مختلفة: أولاً، بينما لم تكن ترتدي كمامة، وأظهر المقياس أن نسبة تشبع الأوكسجين لديها 98% ومعدل ضربات قلبها 64 نبضة في الدقيقة.

وبعد ذلك أجرت القياسات في أثناء ارتداء قناع جراحي، وكان تشبع الأوكسجين الخاص بها لا يزال 98% ومعدل ضربات قلبها 68 نبضة في الدقيقة. ومع ارتداء قناع N95 كان تشبع الأوكسجين لديها 99% ومعدل ضربات قلبها 69 نبضة في الدقيقة. وفي السيناريو الأخير ارتدت القناعين معاً، وبقي تشبع الأوكسجين 99% ومعدل ضربات القلب 69 في الدقيقة.

وخلصت الدكتور ميغان إلى أن ارتداء الكمامات والأقنعة الطبية لا يؤثر على تشبع الأوكسجين في الجسم، وحتى لو كان ذلك لوقت طويل، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وفي حديث لصحيفة إكسبريس البريطانية، شارك خبير الغسيل ديان ديميتروف مجموعة من النصائح، بشأن الطريقة الأمثل لتنظيف الكمامة التي يمكن ارتداؤها عدة مرات، وخاصة بعد طرح العديد من العلامات التجارية لهذا النوع من الكمامات.وبما أنك مضطر لارتداء الكمامة كلما خرجت من المنزل، فمن الضروري أن تكون نظيفة لتجنب التقاط العدوى أو نقلها للآخرين.

وقال ديان “إذا اشتريت أو صنعت كمامة من القماش، فمن الحكمة تنظيفها بانتظام. وعلى الرغم من أن الغرض من كمامة الوجه هو حماية الآخرين من نفسك، إلا أنها لا تزال بحاجة إلى الغسيل”.

وأضاف ديان “إذا لم تغسل الكمامة، فأنت تخاطر بتراكم الجراثيم والبكتيريا عليها، مما قد يتسبب في إصابتك بالأمراض أو التسبب في مشاكل لبشرتك في المناطق التي تلامس فيها الكمامة وجهك”.ويمكن أن يتراكم العرق تحت الكمامة، مما قد يؤدي إلى تراكم البقع عليها إذا لم يتم تنظيفها بشكل صحيح.

أوضح خبير الغسيل أن أفضل طريقة لغسل الكمامة هي وضعها في الغسالة، وإضافة بعض المطهرات الآمنة إلى حجرة الشطف في الغسالة. ويجب أن تفعل ذلك في كل مرة ترتديها للحفاظ على سلامتك.ويجب غسل الكمامة على درجة حرارة مرتفعة للتخلص من الفيروسات والجراثيم.

وينصح ديان ايضاً بأن يكون لديك أكثر من كمامة واحدة، حتى تتمكن من استخدام واحدة عندما تكون الأخرى في الغسيل.

وتابع قوله إذا لم يكن لديك الوقت لغسل الكمامة في الغسالة، فيمكنك فعل ذلك بسهولة أيضاً في حوض غسيل مملوء بالماء الساخن ومنظف الغسيل. احرص على تسخين الماء بشكل جيد، وفرك الكمامة لمدة لا تقل عن 5 دقائق، ثم اشطفها بالماء البارد واتركها حتى تجف بنحو كامل.