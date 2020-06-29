مسرح وتشكيل وامسية شعرية في مهرجان بلد الصمود الدولي “أون لاين”

سمير خليل

من مسرحية سليفون بعدسة سامي الزعبي

تشهد مدينة بلد في محافظة صلاح الدين فعاليات مهرجان (بلد الصمود الدولي “أون لاين” الذي اقامه المركز الاعلامي التطوعي في صلاح الدين بالتعاون مع نقابة الفنانين العراقيين، والذي بدأ في الخامس والعشرين من الشهر الجاري ويستمر حتى الغد، لإحياء الذكرى السادسة لصمود مدينة بلد، مدينة الالف شهيد ضد تنظيم داعش الارهابي.

تضمن المهرجان عروضا لثماني مسرحيات خمس منها عراقية: مسرحية (سيلفون) اخراج محمد مؤيد، و(سفراء الجنة) اخراج الدكتورة ميادة الباجلان، ومسرحية (السندباد) اخراج احمد محمد عبد الامير، ومسرحية (انتروبيا) لعلي العبادي، ومسرحية(اكسباير) اخراج عباس جاسم، ويشارك المسرح السوري بمسرحيتين،(انا وامي) اخراج ايمان عمر و(ضبيانة) اخراج محمد قارصلي، ومسرحية واحدة من المغرب، (وهم ليلة واحدة) تشخيص ميساء اوشنوك.

كما شهد المهرجان المعرض التشكيلي الشامل لـ(80) فنانا من العراق ومصر وتونس والجزائر والمغرب وليبيا واليمن وسوريا وفرنسا والسويد وتركيا، إضافة لمعارض خاصة للفنانين التشكيليين محمود العاود وحسين البلداوي وعبد الخالق البلداوي وسعد حداد، ومعرض للنحات المصري ايهاب الاسيوطي.

تشكلت اللجنة العليا للمهرجان من الدكتور جبار جودي نقيب الفنانين العراقيين رئيسا، وعضوية الدكتور حسين علي هارف، والدكتور جبار خماط، والفنان والكاتب جبار المشهداني، إضافة للفنان والاعلامي ذو الفقار البلداوي عضوا ومقررا ومديرا للمهرجان، اما اللجنة التحضيرية فترأسها الفنان مازن محمد مصطفى، و كانت اللجنة التحكيمية برئاسة الدكتور حسين علي هارف، ولجنة النقد المسرحي برئاسة الفنان الدكتور سعد عزيز عبد الصاحب ولجنة النقد التشكيلي برئاسة الفنان الدكتور جواد الزيدي، ولجنة البث والتنسيق برئاسة الفنان الدكتور علي محمود السوداني.

وتولى الفنان ماجد درندش والفنان الدكتور صالح الصحن من العراق والاساتذة ثراء الدبسي وباسل يوسف من سوريا والكاتبة صفاء البيلي من مصر المحاضرات المرافقة لفعاليات المهرجان.

حفل ختام المهرجان الذي سيقام غدا الثلاثاء سوف يتضمن، أمسية شعرية لنخبة من شعراء العراق وفيلما سينمائيا بعنوان (كابوس) لمخرجه حسام مازن من العراق واخيرا توزيع جوائز المهرجان.

يذكر ان مهرجان بلد الصمود الدولي الثقافي انطلقت دورته الاولى في شهر كانون الاول عام 2014 من اجل احياء ذكرى فك الحصار عن مدينة بلد التي حاصرها تنظيم داعش الارهابي لمدة ستة اشهر، وكانت فعاليات المهرجان منذ دورته الاولى تتضمن عروضا مسرحية ومعارض تشكيلية وامسيات شعرية، إضافة لماراثون رياضي.