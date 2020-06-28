البطالة والعوز وراء تفاقم الادمان على المخدرات في الاقليم

السليمانية – الصباح الجديد – عباس اركوازي

محمد شاب في العقد الثالث من عمره وهو نزيل سجن الاصلاح بمحافظة السليمانية اشار الى ان البطالة واصدقاء السوء كانوا وراء ادمانه على المواد المخدرة قبل اربعة اعوام.

اجرت الصباح الجديد اتصالا هاتفيا معه في سجنه يقضي فيه المدة المتبقية من محكوميته بعد ان حكمت عليه المحكمة بخمس سنوات، بعد ان تم القاء القبض عليه متلبسا بالمتاجرة بمادة الحشيش.

واضاف، “لقد كان العوز والمشاكل الاجتماعية وانعدام فرص العمل والفوارق الاجتماعية وراء سلوكي لهذا الطريق، لقد دخلت الى هذا العالم نتيجة لمعاشرة اصدقاء السوء الذين علموني على تناول الحبوب وعندما ادمنت عليها، تحولت الى استخدام مادة الكريستال، ولم اكن اقدر على الإقلاع عنها المخدرات، وكنت مستعدا لفعل اي شيء للحصول على المواد المخدرة.

واضاف لقد كنت بحاجة الى من مئة الى مئتين دولار اسبوعيا لشراء تلك المواد، وهو ما كان يدفعني الى القيام باي شيئ للحصول على المال، ومنها سلوك اساليب غير شرعية للحصول على تلك الاموال فقمت بالسرقة وبيع المخدرات التي كنت احصل عليها من شخص كان يرتاد الحدود الايرانية، وكان يزودني بها وكنت بدوري اقوم بتوزيعها على بعض الاشخاص.

واوضح لقد تم اعتقالي من قبل قوات الاسايش بعد ثبوت التعاطي والمتجارة بالمواد المخدرة، وانا الان انتظر الانتهاء من مدة محكوميتي لاعود الى المجتمع مجددا بعد ادراكي لمدى خطورة هذا الطريق.

بدوره قال مدير قسم مكافحة المخدرات في المديرية العامة لآسايش السليمانية العميد جلال امين ان قسمه وفقا للاجراءات القانونية يلقي القبض على عشرات المتهمين الضالعين بالمتاجرة بالمواد المخدرة سنويا وانه تمكن من تنفيذ عمليات نوعية تمكن خلالها من القاء القبض على تجار كبار للمخدرات ومصادرة عشرات الكيلوغرامات من مادة الهيرويين والكوكائين والحشيش والكريستال والتلياك والاف الحبوب المخدرة، التي كان ترج بعضها في اسواق الاقليم والعراق وبعضها الاخر ادخل الى الاقليم لتهريبه الى اوربا وبعض دول جوار العراق.

بدورها اعلنت المديرية العامة للآسايش في محافظة أربيل عن احصائية النصف الأول من العام 2020 الجاري، معلنة اعتقال العشرات من الاشخاص بتهمة التعاطي والاتجار بالمواد المخدرة.

وقالت المديرية في بيان تابعه تسلمت الصباح الجديد نسخة منه، انها تمكنت من اعتقال (586) متهماً خلال الأشهر الستة الاولى من العام الجاري، وصدرت بحق (292) منهم احكاما مختلفة.

وأوضحت انه لايزال 294 متهما تحت التحقيق، مبينة انه تم ضبط 358 كيلوغراما و552 غم من المواد المخدرة المكونة من: الهروين، والكرستال، والترياق، والحشيشة، ومواد مختلفة.

واضاف البيان ان المديرية استولت على مليوني و650 الف دينار، و63 الف دولار، و100 الف يورو مزيفة.

ووفقاً لتقارير رسمية صادرة عن الأمم المتحدة، فإنه في الأعوام من 1970 وحتى 1990، اعتقل متهمان فقط بالمتاجرة بالمخدرات في العراق، في حين شهدت 2018 وحدها إلقاء القبض على أكثر من 300 تاجر للمخدرات، وفي عام 2019، فقد نحو 200 شخص حياتهم بسبب تعاطي المخدرات، وكانت البطالة هي السبب وراء 97% من حالات الإدمان.