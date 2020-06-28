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شوارع كرواتيا تعلن الحرب على ديوكوفيتش

رياضة
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زغرب ـ وكالات:

تصاعدت موجة الغضب حيال نجم التنس الصربي، نوفاك ديوكوفيتش، بعد ظهور إصابات بفيروس كورونا المستجد بين اللاعبين والجماهير، في مدينة زادار الكرواتية، إثر تنظيم اللاعب الشهير لبطولة خيرية مؤخرا.

وبحسب صحفية “موندو ديبورتيفو” الكتالونية، فقد انتشرت عبارات على عدة مباني في المدينة، منها: “نتمنى موتك بفيروس كورونا”، “الموت لديوكوفيتش.. مع تحيات سبليت“.وسبليت هي مسقط رأس مدرب ديوكوفيتش، الكرواتي جوران إيفانيسيفيتش، الذي أعلن أيضا إصابته بالفيروس، مساء الجمعة.

وكان النجم الصربي قد كشف عن إصابته بكورونا، في وقت سابق.وبدأت الشرطة المحلية في المدينة التحقيق حول الأمر، لكنها لم تكتشف حتى الآن الجهة التي قامت بهذه الأعمال.

وكانت الحكومة الكرواتية قد فرضت قيودا صارمة، على القادمين من دول البلقان المجاورة، جراء ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا، بعد تنطيم ديوكوفيتش لبطولته الخيرية.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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