سلاف فواخرجي وباسم مغنية يثبتان ان الفن لا يعرف العنصرية

الصباح الجديد-وكالات:

بعد الموضوع الذي أثار الجدل بشأن تصريح الممثل معتصم النهار عن رأيه بالممثل السوري، ورد الممثل باسم مغنية عليه بطريقة محترمة، والهجوم غير المبرر على الاخير من الممثل وسام حنا، تحدثت الممثلة السورية سلاف فواخرجي عن موقف لا تنساه لباسم مغنية.

وقالت “سلاف”:”‏ لا يمكن ان انسى، عندما اشتدت الحرب على سوريا تلقيت اول اتصال من باسم مغنية وقال بالحرف الواحد “فورا بتجي انت والعيلة لعنا بيتنا مفتوح الكم كلكم” ولم يكن مجرد اسقاط فرض او تسجيل موقف، بل كان صادقا تماما مثلما هو دائما، وبصعوبة استطعت اقناعه باننا لن نترك سوريا ولا بيتنا، وهذا الموقف لا يمكن ان انساه.

هذا الموقف الذي استذكرته من دون شك يدل على الروح الجميلة التي يتمتع بها باسم، وبأنه لا يفرق بين لبناني وسوري، ويوضح الالتباس الذي حصل بسبب المقارنة بين الممثل السوري بصفته أكاديمي وهذا ما لا يتمتع به الممثل اللبناني حسب ما ذكر معتصم النهار. واثبت باسم وسلاف وأشباههما، هم الوجه الجميل للفن الذي لا يعرف التفرقة ولا العنصرية.