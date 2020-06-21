الصحة: سنتجه لتفرغ المستشفيات لمعالجة المرضى بالتزامن مع الإسراع بتقديم الخدمات للمصابين بكورونا

نسبة وفيات كورونا لا تتجاوز 3%

بغداد- الصباح الجديد :

أكدت وزارة الصحة والبيئة، عن عزمها افتتاح أربعة مباني لمعالجة مرضى فيروس كورونا، مبينة انها وجهت لتفرغ المستشفيات العامة لمعالجة المرضى. في حين أكد مدير عام صحة الكرخ نسبة الوفيات بفيروس كورونا لا تتعدى 3%، نافيا ما تم تداوله بشأن نقص المسحات في المستشفيات.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته ” الصباح الجديد ” انها ستتجه لتفرغ المستشفيات العامة لمعالجة المرضى لتسريع تقديم الخدمات للمصابين بفيروس كورونا.

وأضافت، انه سيتم افتتاح أربعة مباني لمعالجة مرضى كورونا منها ، معرض بغداد ٥٢٥ سريرا، بناية سرايا السلام (مستشفى العطاء) ٣٠٠ سرير، الاقسام الداخلية لجامعتي بغداد والمستنصرية ١٠٠٠ سرير، قاعات وزارة الشباب ٦٠٠ سرير، مؤكدة ان هذه المباني ستقلل الزخم عن المستشفيات.

واوضحت، انه سيتم تخصيص مركز صحي بكل قطاع لاستقبال الحالات المشتبه بها بدل ذهابهم إلى المستشفيات، اضافة الى ٢٢ مستشفى سريعة الإنجاز واطئة التكلفة بواقع ٢٠٠٠ سرير تنفذ من قبل العتبات في بغداد والمحافظات والتي ستنجز قريبا.

في حين اطلع وزير الصحة الدكتور حسن التميمي والوكيل الفني للوزارة حازم الجميلي على المراحل الاخيرة والاستعدادات الختامية لتهيئة أماكن اضافية للحجر الصحي في معرض بغداد الدولي.

وقالت الوزارة في بيان تلقت ” الصباح الجديد “نسخة منه ان” وزير الصحة والبيئة حسن التميمي اطلع يرافقه الوكيل الفني للوزارة حازم على المراحل الاخيرة والاستعدادات الختامية لتهيئة أماكن اضافية للحجر الصحي في معرض بغداد الدولي”.

واضافت ان ” تلك الخطوة من أجل زيادة السعة السريرية للمؤسسات الصحية وعلى التجهيزات اللازمة لتكون جاهزة لاستقبال المصابين بفيروس كورونا المستجد”.

واكد التميمي ان هذه الخطوة ضمن الخطة الاستراتيجية للوزارة لزيادة السعة السريرية واماكن الحجر الصحي للمؤسسات الصحية خدمة للصالح العام في مجال توفير افضل الخدمات الصحية والطبية للمواطنين” مبينا ان الافتتاح سيكون خلال الايام القادمة”.

من جانب اخر أكد مدير عام صحة الكرخ الدكتور جاسب الحجامي، امس السبت، نسبة الوفيات بفيروس كورونا لا تتعدى 3%، نافيا ما تم تداوله بشأن نقص المسحات في المستشفيات.

وقال الحجامي في بيان اطلعت عليه ” الصباح الجديد ” إن “عدد الاصابات ارتفع في جميع المحافظات، وبلغت الاصابات منذ بداية الازمة في جانب الكرخ 4579 حالة حتى الان، و99 حالة وفاة، بمعنى ان نسبة الوفيات 2 بالمئة من الاصابات الكلية، وهذا العدد المعلن قريب من الواقع ويتناسب مع النسبة العالمية”.

وأضاف، أنه “اذا اخذنا معدل نسبة الوفيات لمدة اسبوع او 10 ايام، مقارنة بعدد الاصابات المسجلة نجد نسبة الوفيات لا تتجاوز 3 بالمئة وهي ارقام واقعية، وكلما زادت نسبة الوفيات كان الرقم المسجل بعيدا عن الواقع”، موضحا انه “لدينا مختبرات متطورة في الكرخ وفحوصات كثيرة وشخصنا الكثير من الحالات”.

وتابع الحجامي، “لقد تم تداول الاحاديث بين الناس بنقص المسحات في المستشفيات، وهذا كلام غير صحيح، لان الطبيب المتخصص هو صاحب القرار اذا كان المصاب بحاجة الى مسحة او لا”، موضحا أن “الفحوصات تمر بـ 6 مراحل وكل مرحلة تأخذ ما يقارب 3 – 4 ساعات، وهذا الامر يشكل عبئا كبيرا على العاملين ويعمل على تأخير نتائج “.