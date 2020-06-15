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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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  • ( العشاء ما بعد الأخير ) أحدث إصدارات الكاتب المسرحي عمار نعمه جابر

( العشاء ما بعد الأخير ) أحدث إصدارات الكاتب المسرحي عمار نعمه جابر

ثقافة
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صدر عن دار الوفاء في مدينة الإسكندرية ، في جمهورية مصر العربية لعام 2020 ، كتاب ( العشاء ما بعد الأخير )  للكاتب المسرحي عمار نعمه جابر ، وهو كتاب من القطع المتوسط بواقع ( 210 ) صفحة ، بغلاف سميك ، من تصميم الفنان ( تضامن العضب ) . يضم ثلاثة عشر نص مسرحي ، كتبت جميعها نهاية عام 2018 ، وعام  2019 . وهو الإصدار العاشر للكاتب خلال مسيرته في كتابة النص المسرحي  ، والتي تمتد لثمانية عشر عاما .

ويشار للكاتب كونه أحد الكتاب المسرحيين العرب ،  والذين قدمت أعمالهم المسرحية على طول مساحة الوطن الكبير ، حيث قدمت له أكثر من ستة وخمسين عرضا مسرحيا تناولت نصوصه ، ببصمات لمخرجين عرب مختلفين ، في أغلب الأقطار العربية .

ويملك الكاتب رصيد بأكثر من خمسة وثمانين نص مسرحي ، حقق فيها اهتمام الجمهور العام ، وجمهور المتخصصين بالمسرح ، ليتم تناولها في النقد والدراسات ، وبحوث الماجستير وأطاريح الدكتوراه . ومحققا نصيب ممتاز من الجوائز العربية والعالمية ، كان آخرها ، حصوله على جائزة الهيئة العالمية للمسرح ( الاورودرام ) في أوربا لعام 2020 .

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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