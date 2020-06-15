( العشاء ما بعد الأخير ) أحدث إصدارات الكاتب المسرحي عمار نعمه جابر

صدر عن دار الوفاء في مدينة الإسكندرية ، في جمهورية مصر العربية لعام 2020 ، كتاب ( العشاء ما بعد الأخير ) للكاتب المسرحي عمار نعمه جابر ، وهو كتاب من القطع المتوسط بواقع ( 210 ) صفحة ، بغلاف سميك ، من تصميم الفنان ( تضامن العضب ) . يضم ثلاثة عشر نص مسرحي ، كتبت جميعها نهاية عام 2018 ، وعام 2019 . وهو الإصدار العاشر للكاتب خلال مسيرته في كتابة النص المسرحي ، والتي تمتد لثمانية عشر عاما .

ويشار للكاتب كونه أحد الكتاب المسرحيين العرب ، والذين قدمت أعمالهم المسرحية على طول مساحة الوطن الكبير ، حيث قدمت له أكثر من ستة وخمسين عرضا مسرحيا تناولت نصوصه ، ببصمات لمخرجين عرب مختلفين ، في أغلب الأقطار العربية .

ويملك الكاتب رصيد بأكثر من خمسة وثمانين نص مسرحي ، حقق فيها اهتمام الجمهور العام ، وجمهور المتخصصين بالمسرح ، ليتم تناولها في النقد والدراسات ، وبحوث الماجستير وأطاريح الدكتوراه . ومحققا نصيب ممتاز من الجوائز العربية والعالمية ، كان آخرها ، حصوله على جائزة الهيئة العالمية للمسرح ( الاورودرام ) في أوربا لعام 2020 .