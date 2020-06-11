ألفريد شرودر.. مدرب هوفنهايم تاسع ضحايا البوندسليجا

دورتموند يستعيد سلاحًا مهمًا قبل لقاء دوسلدورف

ميونيخ ـ وكالات

صار ألفريد شرودر، مدرب هوفنهايم، تاسع مدرب يفقد منصبه في الدوري الألماني “بوندسليجا” هذا الموسم بعدما أعلن النادي رحيله عن منصبه، وكان نيكو كوفاتش، أول المدربين الراحلين عن مناصبهم في البوندسليجا خلال الموسم، بنهاية مشواره في تدريب بايرن ميونخ في 3 تشرين الثاني 2019، وقد حل مكانه هانز فليك. كذلك رحل أخيم بيرلورزر عن تدريب كولون في 9 تشرين الثاني ، ليخلفه كاركوس جيسدول، كما رحل ساندرو شوارز عن تدريب ماينز في اليوم التالي، وحل مكانه بيرلورزر.

وفي 27 من نفس الشهر، رحل أنتي كوفيتش عن تدريب هيرتا برلين، وجرى تعيين يورجن كلينسمان خلفَا له.وفي 29 كانون الثاني 2020، رحل فريندهيلم فونكل عن تدريب فورتونا دوسلدورف وحل محله أوفه روسلر، ثم رحل كلينسمان عن تدريب هيرتا برلين في 11 شباط ، وحل مكانه ألكسندر نوري.

كذلك ترك مارتين شميت، تدريب أوجسبورج في 9 آذار ليخلفه هايكو هيرليش ثم رحل ألكسندر نوري عن تدريب هيرتا برلين في 9 نيسان ، وحل مكانه برونو لاباديا.ولم يعلن هوفنهايم بعد عن اسم مدربه الجديد.

وانتعشت طموحات بوروسيا دورتموند الذي يسعى لإحراز المركز الثاني في الدوري الألماني، مع عودة القائد ماركو رويس إلى تدريبات الفريق، بعد تعافيه من الإصابة.وشارك رويس مع زملائه في ما وصفه الفريق بأنه “مران خفيف”، وأعلن النادي أنه سيشارك في أغلب البرنامج التدريبي للفريق في الأيام المقبلة، حيث يتطلع إلى العودة للمنافسات.

وكان رويس قد جرى تبديله في المباراة التي خسرها دورتموند أمام فيردر بريمن في فبراير/شباط الماضي ضمن منافسات كأس ألمانيا، بسبب مشكلة في العضلة الضامة، لكن لم يجر تشخيص حالة إصابته بدقة.

وقبل 4 مراحل من نهاية الدوري، يتأخر دورتموند بفارق 7 نقاط خلف بايرن ميونخ المتصدر، ويتفوق بفارق أربع نقاط أمام لايبزج صاحب المركز الثالث، وسيخوض مباراته المقبلة أمام فورتونا دوسلدورف.

قرر نادي بوروسيا دورتموند، مزاحمة تشيلسي على أحد أهدافه في سوق الانتقالات، خلال الفترة المقبلة.وذكرت شبكة “سكاي سبورت ألمانيا”، أن دورتموند ينافس البلوز على ضم جيرسون، لاعب وسط فلامنجو البرازيلي، هذا الصيف. وجذب صاحب الـ23 عامًا أنظار الناديين بعدما كان أحد العناصر الأساسية لفلامنجو في مشواره نحو الظفر بلقب كأس ليبرتادوريس العام الماضي.

ودخل دورتموند في محادثات مع جيوليانو بيرتولوتشي، وكيل اللاعب، مثلما فعل تشيلسي في الفترة الأخيرة، لمحاولة التوصل لاتفاق مبدئي بشأن التعاقد معه. وأفادت الشبكة بأن سعر جيرسون يبلغ حوالي 35 مليون يورو، وهو في متناول الناديين، برغم الأزمة الاقتصادية؛ بسبب جائحة فيروس كورونا.

وسبق للاعب البرازيلي خوض تجربة احترافية في أوروبا، إذ انضم إلى روما عام 2016، قبل إعارته بعد عامين إلى فيورنتينا الإيطالي.وفي صيف 2019، تحرك فلامنجو نحو لاعب فلومينزي الأسبق لإعادته إلى البرازيل مقابل 11.8 مليون يورو.