هاسيبي فخور برقمه القياسي الآسيوي في البوندسليغا

خسارة جديدة تضع فيردر بريمن على حافة الهبوط

ميونيخ ـ وكالات:

أعرب قائد منتخب اليابان السابق ماكوتو هاسيبي عن فخره لأنه أصبح السبت اللاعب الآسيوي الأكثر مشاركة في مباريات الدوري الألماني لكرة القدم.. وقال هاسيبي في تصريح للموقع الرسمي لرابطة الدوري الألماني “أنا فخور جداً لأنني لعبت مباريات في الدوري الألماني أكثر من أي لاعب آسيوي آخر. لكن بالنسبة لي، كان من الأهم أكثر بكثير بالنسبة للفريق تحقيق الفوز“.

ولعب هاسيبي البالغ من العمر 36 عاماً، أساسياً في المباراة التي خسرها أينتراخت فرانكفورت أمام ضيفه ماينتس صفر-2 السبت في المرحلة الثلاثين، رافعاً عدد مشاركاته إلى 309 مباريات في البوندسليغا.

وتجاوز هاسيبي الرقم القياسي السابق والذي كان يتقاسمه مع الدولي الكوري الجنوبي السابق تشا بوم-كون الذي دافع عن ألوان أينتراخت فرانكفورت (122 مباراة) وباير ليفركوزن (185 مباراة) ودارمشتاد (98 مباراة).

وبدأ اللاعب الياباني مسيرته في الدوري الألماني مع فولفسبورغ (135 مباراة) عام 2008 وتوج معه باللقب عام 2009، ثم انتقل عام 2013 إلى نورمبرغ (14 مباراة)، ومنه إلى فرانكفورت (160) في العام التالي.

وفاز هاسيبي الذي يخوض موسمه الثالث عشر في ألمانيا، مع فرانكفورت بلقب مسابقة الكأس المحلية عام 2018، وهي السنة التي شهدت اعتزاله دولياً بعد قيادته اليابان في مونديال روسيا 2018.

من جانب اخر، ضاعف فولفسبورج، من محنة مضيفه فيردر بريمن، وتغلب عليه (1-0) بالجولة الـ30 من الدوري الألماني لكرة القدم “البوندسليجا“.

ويدين فولفسبورج بالفضل في هذا الفوز لفوتر فيجورست، الذي سجل هدف المباراة الوحيد بالدقيقة (82).. ورفع فولفسبورج، رصيده لـ45 نقطة في المركز السادس، وتوقف رصيد بريمن عند 25 نقطة بالمركز الـ17 (قبل الأخير)، ليقترب أكثر من الهبوط لدوري الدرجة الثانية.

فيما خيم التعادل 1/1 على المباراة التي جمعت يونيون برلين بضيفه شالكه.. تقدم روبرت أندريش ليونيون برلين في الدقيقة 11 وتعادل شالكه عن طريق جونجوي كيني في الدقيقة 28.ورفع شالكه رصيده إلى 38 نقطة في المركز العاشر كما رفع يونيون برلين رصيده إلى 32 نقطة في المركز الرابع عشر.

وفي مباراة أخرى، هز فيليب ماكس الشباك قرب النهاية، ليمنح أوجسبورج التعادل (1-1) مع كولن، بعدما تقدم الفريق الضيف أولا في الدقيقة 85، عبر البديل أنطوني موديست.

ورفع كولن رصيده إلى 35 نقطة، من 30 مباراة، في المركز 12، متقدما بثلاث نقاط على أوجسبورج صاحب المركز 13.. ويبتعد الفريقان عن منطقة الهبوط، إذ يحتل فورتونا دوسلدورف المركز 16، المؤهل للملحق، برصيد 28 نقطة.. وأهدر فلوريان نيدرلخنر، مهاجم أوجسبورج، ثلاث فرص في الشوط الأول، من بينها ركلة جزاء في الدقيقة 27.

لكن موديست منح كولن التقدم، عكس مجريات اللعب، بتسديدة مباشرة بقدمه اليسرى من 16 مترا.. وقفز ماكس عند القائم البعيد، ليحول تمرير رفائيل فرامبيرجر العرضية داخل المرمى، في الدقيقة 88، ويؤتي الضغط الذي مارسه صاحب الأرض في الدقائق الأخيرة ثماره.

إلى ذلك، لوح لاعبو فريق يونيون برلين بأيديهم لـ30 مشجعا خارج ملعبهم عقب التعادل 1-1 مع فريق شالكه، وهي المباراة التي أقيمت دون جمهور بسبب وباء فيروس كورونا.. وخلال المباراة كان من الممكن سماع الأغاني من مجموعة جماهير يونيون الذين تجمعوا في الغابة خلف المدرجات التقليدية لجماهير الفريق المضيف.ورددت الجماهير: “نريد رؤية الفريق” بنهاية المباراة واستجاب اللاعبون.

وتوجه الحارس رافايل جيكيفيتش وعدد آخر من اللاعبين من أرض الملعب إلى السياج ووقفوا على طاولات لتوجيه الشكر سريعا للجماهير على دعمهم.وتم الاحتفال بهدف روبرت أندريش لاعب يونيون برلين ورأت الشرطة أنه لا داع للتدخل.وتسمح قواعد فيروس كورونا في برلين بالتجمعات الصغيرة وهؤلاء الذين تواجدوا خارج الملعب حافظوا على قواعد التباعد الاجتماعي.ولكن من المفترض تفادي التجمعات في الملاعب خلال المباريات التي تقام دون جمهور.

وقدمت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم مفهوما صحيا مفصلا للسياسيين من أجل استئناف اللعب دون جمهور بعد شهرين من التوقف في منتصف آذار.