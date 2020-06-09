موهبة بابل تكثف انشطتها المجتمعية لمحاربة فايروس كورونا

بابل ـ شعبة الإعلام:.

يكثف قسم رعاية الموهبة الرياضية في بابل التابع لدائرة شؤون الاقاليم والمحافظات بوزارة الشباب والرياضة، انشطته المجتمعية بغية ترجمة توجيهات وزير الشباب والرياضة الكابتن عدنان درجال ومدير عام دائرة شؤون الاقاليم والمحافظات بضرورة تقديم كل اشكال الدعم والاسناد للقطاع الصحي لمساندته في حرب فايروس كورونا ، وخدمة للمجتمع البابلي وبالتعاون والتنسيق مع مركز التدريب الشعبي في المحافظة بعمل وتسليم ( ٢٥٠٠ ) كمامة الى المؤسسات الصحية في مركز المحافظة ، بالتنسيق مع دائرة صحة بابل ، كما نفذ القسم حملة توعوية بشأن فايروس كورونا رافقها حملة تعقيم وتعفير لبناية المركز ، فضلا عن توزيع الكمامات الوقائية والمنشورات التوجيهية والتعليمات على المواطنين وسواق المركبات من قبل ملاكات المركز الادارية والفنية، بغية نشر ثقافة الوقاية وتعزيز السلوكيات الصحية في حياة المجتمع البابلي ، وفي السياق نفسه قدم الدكتور الصيدلاني( احمد كريم المشايخي ) محاضرة توعية عن الفايروس وماهيته وكيفية الوقاية منه ، على ملاكات القسم الادارية والفنية، بحضور مدير القسم د. احمد الحسناوي الذي اثنى خلال المحاضرة على الجهود المبذولة من دائرة الصحة في هذا المجال ، مؤكدا ان تكثيف جهود القسم في هذه الفترة قد نبعت من شعور مركز الموهبة الرياضية في بابل بالمسؤولية تجاه المجتمع المحلي وصحة مواطنيه.