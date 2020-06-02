انتكاسة كبيرة وارتفاع حاد في اعداد الاصابات بكورونا في الاقليم

دفع بحكومته الى اعلان حظر تام للتجوال

السليمانية – الصباح الجديد – عباس اركوازي

دفع ارتفاع حالات الاصابة بفايروس كورونا المستجد ووفاة شخص اخر بحكومة اقليم كردستان الى اعلان حظر تام للتجوال في محافظات ومدن الاقليم.

وحذر وزير الصحة في حكومة اقليم كردستان سامان برزنجي، من أن الإقليم شهد نكسة كبيرة في مواجهة فايروس كورونا نتيجة لعدم التزام المواطنين بالتوجيهات والارشادات الصحية، وأشار إلى أن ارتفاع المعدل اليومي للإصابات يعود لثلاثة عوامل رئيسية.

وسجل اقليم كردستان امس الاول الأحد اعلى معدل اصابات بفايروس كورونا المستجد على الإطلاق، حيث اعلن بيان لوزارة الصحة تسجيل 101 اصابة بكورونا في محافظة السليمانية لوحدها، تعود لرجال ونساء من كافة الاعمار وهي موزعة 51 في قضاء بنجوين، 42 داخل مدينة السليمانية، 3 في وارماوة، واخرى في قضاء كلار، وواحدة في كفري، ومثلها في قضاء خانقين، وواحدة في محافظة حلبجة، واخرى لمواطن من بغداد مقيم في السليمانية، فيما وتوفي شخص جراء اصابته بفايروس كورونا في السليمانية، كما تم تسجيل اصابتين في محافظة دهوك.

وقال وزير الصحة سامان برزنجي، ان الاقليم سيلجأ قريبا الى استخدام الفنادق جراء الارتفاع الكبير في اصابات كورونا.

وقال برزنجي، إن الموجة الوبائية الثانية خطيرة للغاية، ما يفرض على المواطنين عدم التهاون معها والتعاطي معها بجدية.

وأضاف، أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية ساهمت في سرعة انتشار الوباء، منها عودة الاختلاط والتجمعات بين المواطنين في الأماكن العامة، وارتفاع معدلات الإصابات في بغداد وبقية المحافظات، الأمر الذي ادى الى ارتفاع حالات الاصابة بمدن الاقليم نتيجة للتنقل من تلك المحافظات الى مدن الإقليم.

وتُوفي لحد الان سبعة أشخاص جراء تفشي فايروس كورونا، بينما تماثل 500 آخرون للشفاء بينما لا يزال 191 مريضاً يرقدون في المستشفيات، وقال البرزنجي ان حالات بعض المرضى غير مستقرة.

وكانت حكومة اقليم كردستان قد فرضت سلسلة من التدابير والاجراءات الوقائية منذ أن سجلت أول إصابة بالفايروس قبل نحو ثلاثة أشهر، مما أسهم في خفض معدل الإصابات اليومية بنحو كبير مقارنة بالأسابيع القليلة الماضية.

وشملت تلك التدابير حظر تجول وعزلاً وتعطيلاً لدوام المؤسسات الحكومية والجامعات امتدت على فترات متزامنة، قبل أن يتم تخفيفها وإلغاء بعضها في الفترة الأخيرة.

وكانت وزارة الداخلية في حكومة إلاقليم، قد اعلنت عن فرض حظر شامل للتجوال للمركبات والمارة في عموم مدن إقليم كردستان للوقاية من الاصابة بفايروس كورونا.

وقالت وزارة الداخلية في بيان ان حركة التنقل بين محافظات أربيل والسليمانية ودهوك وحلبجة وإدارتي رابرين وكرميان تمنع بنحو كامل اعتباراً من الساعة الثانية عشر من ليلة 31/5/2020، ولغاية منتصف ليلة 6/6/2020.