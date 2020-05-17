قبيلة “ودابي” الإفريقية رجالها “الأوسم” و”يتزينون للنساء”

الصباح الجديد-وكالات:

تعد قبيلة “ودابي الإفريقية” واحدة من أقدم القبائل على مستوى العالم، وإحدى قبائل شعب “الفولاني”، والتي تعيش في أجزاء من نيجيريا والكاميرون وتشاد وإفريقيا الوسطى والنيجر، وحافظت على تراثها البدائي حتى يومنا هذا.

وتعد القبيلة من القبائل الرحل في صحراء إفريقيا وتشاطرها “الطوارق” المنطقة، لكن لكلٍ منها أسلوب حياته وموروثاته البدائية التي تمتلئ بالغرائب والعجائب التي لا يصدقها عقل.

فالقبيلة ما تزال تنظر إلى رجالها على أنهم الأوسم بين جميع رجال الأرض، وتصفهم أشعارهم وأهازيجهم بالجمال الطبيعي، وتغني لهم القبيلة الأغاني الحماسية للتباري في وضع الألوان ومساحيق الزينة.

ويعد شيئاً طبيعياً أن ترى الرجل فيهم يمسك بمرآة ويجلس ليتزين ويتعطر.

وتنظم قبيلة “وُدابي” سنوياً مهرجان “جيريول”، وتعني “ملوك الجمال”، ويقام في شهر سبتمبر من كل عام عند نهاية موسم الأمطار، ويستمر المهرجان لمدة سبعة أيام وثماني ليال في موقع من الصحراء الواقعة بين النيجر وتشاد، حيث يرقص الرجال أمام النساء بعد استعدادهم على مدار سبع ساعات ليحصلوا على رضى وقبول إحداهن للزواج، فيما تتنافس النساء على الأجمل من الرجال، ويخترن منهم، وفي الأغلب يقعن في براثن الزواج مبكراً.