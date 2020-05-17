كاتي بيري تتحدى كورونا باصدار ألبومها الخامس هذا العام

الصباح الجديد-وكالات:

كتبت المغنية كاتي بيري على حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” إنها ستصدر ألبومها الخامس هذا العام بغض النظر عن التحديات التي خلّفها فيروس كورونا في العالم ،وأضافت: “بالتأكيد يجب أن نبقى مبدعين”.

وتابعت:” في كاليفورنيا هناك الكثير من القواعد والأشياء التي علينا أن نقوم بها، ولن تعود الأمور إلى طبيعتها بسرعة فمن غير المعقول ان نظل عاطلين لا نقوم بشيء غير الانتظار.

وأكدت كاتي بيري أن بعض أغاني ألبومها الخامس المقبل مفيدة نفسياً وممتعة جداً وتبعث التفاؤل والمرح والفرح والأمل في نفوس المستمعين.

وكشفت تفاصيل مميزة عن أغنية الألبوم الخامس الرئيسة “Daisies” وقالت بيري إنها أغنية لجميع الأحلام التي تحلمون بها وكل الأشياء التي تريدون تحقيقها.

واضافت: “يجب أن تستمر الموسيقى في زمن الكورونا” وتكهن عدد كبير من معجبيها بأن تقوم منافستها التي صارت صديقتها منذ مدة طويلة المغنية تايلور سويفت بنشر الاغنية على حسابها الشخصي في موقع التواصل الإجتماعي “أنستغرام”.