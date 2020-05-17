بعد مسيرة مشرفة..الموت يغيب اول باحثة اجتماعية في العراق

الصباح الجديد-متابعة:

غيب الموت الباحثة الاجتماعية العراقية الرائدة شفيقة علي الخطيب، منتصف الشهر الحالي، عن عمر يناهز التسعين عاما في العاصمة الاردنية عمان، وهي اول عراقية تخوض البحث العلمي في هذا القطاع.

وكان الدكتور عادل تقي عبد البلداوي اصدر كتابا عنها بعنوان “اوراق شفيقة الخطيب-اول باحثة اجتماعية في العراق.. دراسة تاريخية”، تحدث فيه عن مسيرتها في علم الاجتماع وكذلك تاريخ اسرتها العريقة.

شغلت الخطيب وظائف عدة في عدد من الوزارات قبل احالتها الى التقاعد. شقيقها محمد جواد الخطيب وزير في العهد الملكي.

ارسلت بعهد عبد الكريم قاسم في بعثة دراسية الى مصر. بعد سنوات من تخرجها من كلية الملكة عالية عام 1953 وقدمت بحثا بعنوان “تأثير وسائل الاعلام على الجمهور” وحصلت على لقب اختصاصية في تنمية المجتمع.

حضرت الخطيب مؤتمرات عربية ودولية بصفة مراقبة. وعملت في المحكمة الشرعية الجعفرية بصفة باحثة واثبتت فعالية ونشاطا مميزين.

واظبت على دراسة الاسرة العراقية وحل النزاعات الاسرية والمحافظة على اوضاعها الاجتماعية والاخلاقية وومحاولة الحيلولة دون تفككها واستغلالها.