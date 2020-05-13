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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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وزير التخطيط يؤكد المضي نحو استكمال الشراكة مع القطاع الخاص

شؤون عراقية
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خلال جولة ميدانية شملت عددا من دوائر وتشكيلات الوزارة ..

بغداد _ الصباح الجديد :

اكد وزير التخطيط الدكتور خالد بتّال النجم المضي نحو تحقيق الشراكة مع القطاع الخاص ، وعدها اولوية اولى ، ضمن التوجهات التنموية للوزارة ، لما لهذه الشراكة من اهمية في تطوير هذا القطاع الحيوي ، وتحقيق اهداف خطة التنمية الخمسية ٢٠١٨-٢٠٢٢، ورؤية العراق للتنمية المستدامة ٢٠٣٠ .
جاء ذلك خلال جولة الوزير التفقدية لعدد من دوائر وتشكيلات الوزارة والتي رافقه خلالها وكيلا الوزارة ، وعدد من المديرين العامين ، استمع خلالها إلى شرح مفصل ، قدمه المديرون العامون ورؤساء الأقسام ، عن طبيعة عمل الدوائر والتشكيلات وآليات التعاون مع مؤسسات الدولة ، وسبل تعزيز التعاون المشترك مع منظمات المجتمع الدولي ، فضلا عن ادراج ومتابعة تنفيذ المشاريع الاستثمارية بناء على دراسات الجدوى ، وأساليب التعاقدات الحكومية ، المستندة الى مضامين الوثائق القياسية ، وإدارة الجودة وتحسين مستوى الاداء المؤسسي .
وشدد الوزير على اعتماد المعايير التخطيطية المستندة إلى المؤشرات الإحصائية الدقيقة في رسم الخطط والسياسات التنموية القريبة والمتوسطة ، واستحداث الوحدات الإدارية على مستوى الناحية والقضاء ، وبما يسهم في تعزيز جهود التنمية ، مشيرا إلى التوجه نحو اعتماد مبدأ التنافس التنموي ، من اجل تحسين مستوى الإداء وزيادة نسب التنفيذ للمشاريع الاستثمارية ، لافتا إلى ان المرحلة الراهنة ، تعد مرحلة تحد كبير يواجهها العراق ، سيما في الجانب الاقتصادي ، وهذا التحدي يلقي على عاتق وزارة التخطيط مسؤولية استثنائية ، في وضع الحلول والمعالجات ، لمواجهة التداعيات المتوقعة لهذه الأزمة ،التي تمثل فرصة مهمة للتوجه الجاد نحو القطاع الخاص ، وكذلك النهوض بقطاعات التنمية الأخرى ، وفي مقدمتها قطاعي الزراعة والصناعة التحويلية ، واتخاذ جميع الإجراءات الهادفة لحماية المنتج المحلي ، وصولا لتحقيق الأمن الغذائي في العراق . وشملت جولة الوزير دوائر العقود الحكومية والاستثمار والإدارية والمالية وتخطيط القطاعات والتنمية الإقليمية والمحلية ، والسياسات الاقتصادية ، وأقسام العقود، الرقابة الداخلية ، والموقع الإلكتروني، وإدارة الجودة والحسابات والإعلام والاتصال الحكومي ومكتب ديوان الرقابة المالية .
على صعيد متصل دعا الوزير الشباب العراقي إلى تقديم افكارهم ومقترحاتهم التي يمكن الإفادة منها في دعم خطط التنمية وتحسين مستوى الاداء في الوزارة .
جاء ذلك خلال زيارته الميدانية لعدد من دوائر الوزارة وتشكيلاتها ، بهدف الوقوف على واقع العمل ومعالجة التحديات والمشكلات بغية رفع مستوى الاداء . وشملت الجولة دائرة التنمية البشرية ، والدائرة القانونية ، ودائرة التعاون الدولي ، فضلا عن الادارة التنفيذية لاستراتيجية التخفيف من الفقر ، والصندوق الاجتماعي للتنمية .
وقدم المديرون العامون شرحا مفصلا عن طبيعة المهام والواجبات التي تضطلع بها دوائرهم ، مشيرين إلى مستوى التعاون الجيد مع مؤسسات الدولة المختلفة فيما يتعلق ، بتنفيذ الخطط والاستراتيجيات الاقتصادية والتنموية . فيما شدد الوزير على أهمية مضاعفة الجهود واتباع ايسر السبل في إنجاز المهام ، من اجل ضمان تنفيذ الخطط والمشاريع ضمن توقيتاتها الزمنية ، وصولا إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، مؤكدا أهمية استقبال المقترحات التي يقدمها المواطنون والاستفادة منها في رفد تلك الخطط .
واشار الوزير إلى انتهاج سياسة الباب المفتوح لتلقي اي مقترح او فكرة ، يقدمها اي مواطن ، سيما الشباب منهم الذين يمثلون الشريحة السكانية الأكبر والمورد البشري الأول في العراق ، لافتا إلى ‏فتح قنوات جديدة للتواصل مع المواطنين عبر الموقع الرسمي للوزارة ، او من خلال مراجعة مكتب شؤون المواطنين لتسجيل مقترحاتهم او شكاواهم .

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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