  • الإثنين , 11 مايو 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

التحرر من القيود

ثقافة
التعليقات على التحرر من القيود مغلقة
64 views

اليزابيث جوهنسون لينو

 ترجمها عن الاسبانية: حسين نهابة

صامتة تنزلق اياديها،
ايّاً ما تلامسه
يتورد ليصبح هيئات شفافة
حتى لون الليل، تحيله الى حياة،
بهدوء تأتي وروية
تتهادى على الاسطح الملساء فتمتلكها،
تجهل الطرقات
لكنها ترتق القلق
تُطارد الصوت
الظلال
والضوء
لتشعر انها على قيد الحياة،
تحتاج الى الاشعة التي تسمح لها
ان تدرك انها حاضرة،
تحتاج اليك
لتتطلع الى ذاتها
لعل الذاكرة تعود بها
وتعترف في لحظة تأمل
ما كانت عليه ذات يوم،
وربما تصبح اخرى تجدد نفسها
تغير ملامحها
دون أن تضيع،
تتفجر في الفاكهة الدخيلة
للشجرة القديمة
عميقة الجذور
ذات النسغ الكثيف
بعصيره السري من الأوراق
المتطايرة في الهواء،
في الاجواء التي تضوع في احجية ابدية
وصدى بعيد،
لنبض لا يُمَلْ
يتموج على موجات جارفة
لبحر هائج
وطقطقة لهب،
تغرق
تحترق
تهتز
داخل فم عملاق
يلتهم الفضاء
في بطنه
حيث يقطن الصمت.

*شاعرة بوليفية

نبذة عن

avatar

جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة