صيانة المشاريع المائية تواصل تطهير الانهر والجداول في عموم البلاد

لتحقيق انسيابية عالية للمياه واﻻستعداد للموسم الحالي

بغداد – الصباح الجديد

برغم فرض حظر التجوال الوقائي وتعطيل الدوام الرسمي واصلت مديرية صيانة مشاريع الري والبزل بغداد اعمالها التطهيرية وفتح اﻻختناقات في مبازل قرية المكاسب وضمن قاطع اعمال ابو غريب بهدف تحقيق انسيابية عالية للمياه واﻻستعداد للموسم الحالي.

كما تواصل مديرية صيانة مشاريع الري والبزل مابين النهرين وبالتنسيق مع شعب الري في الرضوانية واللطيفية واﻻسكندرية وضمن خطة تطهيرات عام 2020 اعمال التطهيرات لجدول كشك وجدول اللطيفية وجدول اﻻسكندرية من نبات الشمبلان والقصب وازالة الترسبات الطينية بهدف تأمين الحصص المائية وايصالها للاراضي الزراعية في قرية الحق واﻻسكندريه.

وتواصل فرق صيانة مشاريع الري والبزل في بغداد اعمال التطهيرات لمبزل قرية قطر العربية شمال الراشدية بأزالة الترسبات الطينية واﻻعشاب المائية وفتح اﻻختناقات الحاصلة بالرغم من صعوبة التنقل وفرض حظر التجوال.

من جانبها باشرت فرق تطهيرات بعقوبة التابعة الى مديرية صيانة مشاريع ري وبزل محافظة ديالى وبالتنسيق مع شعبة الموارد المائية في بعقوبة بأعمال تطهير جدول سارية جنوب مدينة بهرز وبطول 4 كم.ط انجاز 1,5كم.ط منها والعمل مستمر في فترة حظر التجوال والحجر الصحي الوقائي المطبق لغرض تأمين ايصال المياه الى الأراضي الزراعية والبساتين الواقعة على جانبي الجدول.

الى ذلك تواصل مديرية صيانة مشاريع ري وبزل كربلاء المقدسة وباشراف مديرية الموارد المائية وضمن خطة الطوارئ لأعمال تطهيرات الهندية بتنظيف دوارات شط الله بطول ٧ كم من الترسبات الطينية والنباتات .

وتقوم كذلك ضمن أعمال مكافحة نبات الشنبلان في قضاء الهندية بمكافحة هذا النبات في جدول شط الله بطول ٣,٦كم وجدول الاعيوج بطول ٧ كم بهدف إيصال المياه إلى الأراضي الزراعية.

فيما تمكنت مديرية الموارد المائية في محافظة ديالى/شعبة ري الخالص من انجاز صيانة وتشغيل بوابات على جدول 7R اضافة الى فك الاختناقات وازالة الترسبات الطينية والاعشاب المائية من مجرى الجدول بهدف تأمين رية الفطام بالنسبة لمحصولي الحنطة والشعير لهذا الموسم ، كما قامت ملاكات الشعبة بمتابعة وتشغيل جميع المضخات في محطة ضخ اسفل الخالص لزيادة واستمرار جريان المياه باتجاه الاراضي الزراعية والمستفيدين.

اما في مديرية صيانة مشاريع الري والبزل في كركوك تواصل اعمال التطهيرات في ناحية الرياض قضاء الحويجة وبالتنسيق مع قوات الشرطه اﻻتحاديه لتطهير وادي النفط من نبات القصب وازالة الترسبات الطينية وبطول 30 كم استعدادا للموسم الحالي.

وتواصل مديرية صيانة مشاريع الري والبزل في الديوانية اعمال التطهير لجدول نفر ولمسافة 10 كم من اصل 16 كم وتحويلة شط الديوانية ولمسافة 28 كم من نبات الشنبلان وازالة الترسبات الطينية بهدف تامين وصول الحصص المائية لذنائب الجدول ونهاية التحويله وتامين المياه لمحافظة المثنى..

كما تواصل شعبة ري سيد دخيل التابعة لمديرية الموارد المائية وبالتنسيق مع مديرية صيانة مشاريع ري وبزل ذي قار اعمال التطهيرات ورفع الترسبات الطينية والنباتات المائية المتجمعة امام النواظم القاطعة والقناطر على طول شط ال ابراهيم للمسافة من كم صفر ولغاية القنطرة في كم ٢٦ تقاطع طريق الاصلاح – ناصرية بهدف وصول الحصص المائية للمستفيدين وإيصال مياه الشرب وتحقيق انسيابية للمياه وايصالها إلى ذنائب الجدول .

اما ادارة مديرية الموارد المائية في محافظة نينوى فقد واصلت جولاتها الميدانية لمواقع العمل والمشاريع الاروائية في عموم المحافظة ومنها مشروع الزاب للاطلاع على برنامج التشغيل وتوزيعات المياه في القناة الرئيسة والفرعية من المشروع اضافة الى متابعة اعمال تأهيل والمعالجات التي انجزت في القناطر ومهارب على الوديان التي تتقاطع مع القناة الناقلة الرئيسة للمشروع ومدى فاعليتها في تسليك مياه الأمطار والسيول والاستفادة منها في سقي المزروعات والاراضي الزراعية في تلك المناطق وزيارة بناية محطة ضخ الزاب الرئيسة للاطلاع على نظام التشغيل واعطاء بعض الملاحظات والتوجيهات.

اما في النجف فقد واصلت مديرية الموارد المائية بالتنسيق مع مديرية معالجة زهرة النيل اعمالها بالصيانة والمراقبة الدورية لعمود نهر الفرات للفترة السابقة والحالية وخلال فترة حظر التجوال تحسبا من انتشار نبات زهرة النيل بصورة كثيفة ورفع اﻻصابات متفرقة لهذه النبات من عمود نهر الفرات الرئيس والأنهر الفرعية لقواطق الكوفة والمناذرة والمشخاب نزولا الى ناحية القادسية مقدم ناظم اليعو وأبو عشرة ووضع المصد على مبزل الجارة الغربية بهدف إزالة هذا النبات و الحفاظ على الحصص المائية وتأمينها الى الاراضي الزراعية كافة وانجاح الموسم الزراعي الحالي واستعدادا للموسم الصيفي المقبل .