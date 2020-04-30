لجنة العمل النيابية: الحكومة أمنت رواتب الموظفين كاملة حتى نهاية العام الحالي

بغداد – الصباح الجديد

أكدت لجنة العمل النيابية أن الحكومة أمنت رواتب الموظفين بشكل كامل حتى نهاية العام الحالي 2020 ، مشيرة الى ان جميع شائعات الادخار الإجباري وقطع رواتب الموظفين غير دقيقة.

وقال عضو اللجنة فاضل جابر إن ” الأزمة المالية التي تمر بها البلاد مسيطر عليها في الوقت الراهن ولا توجد نية حكومية بقطع رواتب الموظفين “، لافتا إلى إن ” الحكومة أمنت رواتب الموظفين حتى نهاية العام الحالي “.

وأضاف أن ” الحكومة قد تواجه خلال الأشهر المقبلة نوعا من الصعوبة في تأمين رواتب الموظفين لكنها ستلجأ للقروض الداخلية “، مبينا أن ” القروض الداخلية قادرة على حل الأزمة المالية دون الذهب نحو الاقتراض الخارجي “.