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لجنة العمل النيابية: الحكومة أمنت رواتب الموظفين كاملة حتى نهاية العام الحالي

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بغداد – الصباح الجديد

أكدت لجنة العمل النيابية أن الحكومة أمنت رواتب الموظفين بشكل كامل حتى نهاية العام الحالي 2020 ،  مشيرة الى  ان جميع شائعات الادخار الإجباري وقطع رواتب الموظفين غير دقيقة.

وقال عضو اللجنة فاضل جابر إن ” الأزمة المالية التي تمر بها البلاد مسيطر عليها في الوقت الراهن ولا توجد نية حكومية بقطع رواتب الموظفين “، لافتا إلى إن ” الحكومة أمنت رواتب الموظفين حتى نهاية العام الحالي “.

وأضاف أن ” الحكومة قد تواجه خلال الأشهر المقبلة نوعا من الصعوبة في تأمين رواتب الموظفين لكنها ستلجأ للقروض الداخلية “، مبينا أن ” القروض الداخلية قادرة على حل الأزمة المالية دون الذهب نحو الاقتراض الخارجي “.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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