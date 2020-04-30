اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية تتشدد في تطبيق إجراءات حظر التجوال

يبدأ من الساعة السادسة مساءً بدلًا من السابعة

بغداد – الصباح الجديد

أصدرت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية جملة من القرارات بشأن إجراءات تطبيق حظر التجوال الوقائي.

وقالت الخلية في بيان إنه “نظراً لخطورة جائحة فيروس كورونا المستجد وأهمية الالتزام التام بإجراءات الوقاية المشددة وعدم تطبيق بعض المواطنين لشروط الوقاية الصحية، قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية (مكافحة جائحة فيروس كورونا) التشديد في تطبيق قرار اللجنة رقم (35) لسنة 2020، بشأن حظر التجوال، وعلى الأجهزة المعنية كافة تنفيذ القرار بشكل صارم وتطبيق العقوبات المطلوبة في حال المخالفة”.

وقررت “تعديل الوقت المثبت في الفقرة (1) من قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية رقم (35) لسنة 2020، بحيث يبدأ حظر التجوال من الساعة السادسة مساءً بدلاً من الساعة السابعة مساءً”.

وأضاف البيان أنه “تفرض العقوبات ضد المخالفين وفقًا للآتي: حجز المركبة وفرض غرامة مالية مقدارها ( 50 ) الف دينار على مركبات النقل الجماعي التي تتجاوز سعتها (4) أربعة ركاب، المخالفة للفقرة (8) من قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية رقم (35) لسنة 2020، فضلاً عن فرض غرامة مالية قدرها ( 50 ) الف دينار، على سائق المركبة الصالون الذي يحمل أكثر من (3) ركاب أو يسمح بركوب أشخاص لا يرتدون كمامة وجه، وحجز المركبة في حالة تكرار المخالفة، فيما قررت أيضاً فـرض غـرامة مـالية قـدرها (10) آلاف دينار علـى كـل فـرد لا يرتدي كمامة واقية خارج المنزل، ويسمح بارتداء قماش يوفر غطاء كاملاً للأنف والفم وبشكل مستمر في حالة عدم توفر الكمامة الطبية مؤقتا”.

وقررت الخلية أن “يكون الحد الأقصى المسموح به هو زبون واحد لكل (5) أمتار مربعة من المساحة المخصصة لزبائن المحال التجارية والمخازن، ومنع دخول من لا يرتدي كمامة وجه، وفرض غرامة مالية قدرها (100) ألف دينار وإغلاقها في حالة مخالفتها، إضافة إلى أن تقوم وزارة الصحة ووزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني بتقييم مدى الالتزام بالإجراءات ورفع التقارير بشأنها خلال (7) أيام، ليتم بناءً على ذلك إعادة النظر بفرض حظر التجوال الشامل أو أخذ إجراءات إضافية بحسب تطور الموقف الوبائي”.