التربية تحذف بعض مواد الكيمياء والفيزياء واللغة من الامتحانات النهائية للثالث المتوسط

بغداد – الصباح الجديد

كشفتْ وزارة التربية عن المواضيع المحذوفة من المواد الدراسية لمرحلة الثالث المتوسط الخاصة بمدارس المتميزين وكلية بغداد.

وقالت معاونة مدير المديرية العامة للمناهج في الوزارة أسراء طالب في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد، إنّ “المديرية حددت المواضيع المحذوفة من المناهج الدراسية الخاصة بطلبة الثالث المتوسط في مدارس المتميزين وكلية بغداد والذين سيكونون غير مطالبين بها خلال الامتحانات النهائية للعام الدراسي الحالي 2019 – 2020”.

وبينت ان “المواد المحذوفة تتضمن الوحدة الرابعة والخامسة من مادة القرآن الكريم والتربية الاسلامية، اضافة الى الجزء الثاني من مادة اللغة العربية، وكذلك الجزء الثاني من مادة الرياضيات، علاوة على الزمرة الخامسة والسادسة والسابعة اي بواقع تسعة فصول من مادة الكيمياء”.

واردفت ان “المواد المحذوفة تشمل ايضا الزمرة السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة بواقع تسعة فصول من مادة الفيزياء، فضلا عن 14 فصلا من مادة الاحياء وتتضمن مواضيع الجهازين التناسلي والعصبي والحواس والافراز والمناعة وبعض الامراض الشائعة والغذاء.

واضافت طالب ان “الحذف تضمن كذلك الفصل الثالث من الباب الاول وفصل الدول المجاورة من الباب الثاني لمادة الجغرافية، علاوة على الفصلين الاول والثاني من الباب الثالث، والفصلين الاول والثاني من الباب الرابع لمادة التاريخ”.

وتابعت كما حذفت ثلاثة فصول من مادة الوطنية، اضافة الى الفصل الخامس والسادس والسابع والثامن من اللغة الانجليزية كتاب (الطالب)، وثماني وحدات من كتاب النشاط للغة الانكليزية ضمن الفصل الخامس والسادس والسابع والثامن”.

وذكرت معاونة مدير المديرية العامة للمناهج ان الحذف شمل ايضا الوحدة الرابعة بواقع ستة دروس بمادة اللغة الفرنسية ممثلة بالدرس الثاني والثالث والرابع والخامس، وكذلك بعض المواضيع الخاصة بقواعد اللغة الفرنسية وليس اكملها، مفصحة عن انه تم تعميم ما سبق بين مدارس المتميزين وكلية بغداد”.