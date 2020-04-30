وائل عبد اللطيف: القوى الكردية تشترط على الكاظمي الالتزام بالاتفاق النفطي لتمرير حكومته

بغداد – الصباح الجديد :

كشف النائب السابق وائل عبد اللطيف، امس الاربعاء، عن قيام اقليم كردستان بتصدير اكثر من مليون برميل من النفط الخام عبر تركيا دون موافقة بغداد، مبينا ان القوى الكردية اشترطت على رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي الاستمرار بالاتفاق النفطي دون تغيير.

وقال عبد اللطيف في تصريح له ان “الاحزاب الكردية اشترطت اعادة تفعيل الاتفاقية النفطية مع بغداد مقابل دعم رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي وهي لن تصوت على الكاظمي دون تجديد الاتفاق”.

واضاف ان “اليات تمرير الحكومات الاتحادية المتعاقبة هو من خلق اتفاقيات غير قانونية ومخالفة للنصوص الدستورية مع كردستان”، مبينا ان “الاقليم يصدر اكثر من مليون برميل الى 600 الف من النفط يوميا خارج اتفاقية اوبك او الدولة”.

وأشار عبد اللطيف إلى أن “بغداد رفعت دعوى قضائية في الفترة الماضية تطالب اربيل باعادة 12 مليار دولار الى خزينة الدولة وهي محفوظة لدى المحكمة الاتحادية دون تحريك”.